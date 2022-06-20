НАТО має бути готовим до застосування ядерної зброї, — головнокомандувач ПС Німеччини

За словами Інго Герхартца, Німеччина повинна буде в разі початку бою застосувати американські ядерні бомби.

Країни Альянсу мають бути готовими до застосування ядерної зброї в разі надзвичайної ситуації. Про це заявив головнокомандувач ВПС Німеччини генерал НАТО Інго Герхартц в інтерв'ю для Bild.

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Герхартц застеріг лідера Росії Володимира Путіна від нападу на них. Захід значно озброїться, до 2030 року в європейців буде 600 сучасних винищувачів у регіоні Балтійського моря, підійдуть американські літаки.

Також генерал попереджає, що країни НАТО мають бути готовими до застосування ядерної зброї в разі виникнення надзвичайної ситуації. На запитання журналіста, як відреагує Альянс, якщо Путін застосує ядерну зброю, Герхартц відповів, що потрібно мати політичну волю для здійснення ядерного стримування.

Як зазначають у виданні, коли справа дійде до бою, Німеччина має застосовувати американські ядерні бомби, які зберігаються на їхній території. Для цього ПС закуплять винищувачі F-35.

Нагадаємо, у березні стало відомо, що Німеччина закупить 35 F-35 для ядерного стримування Росії.

За даними аналітиків SIRPI, ризик застосування ядерної зброї став найвищим із часів холодної війни.