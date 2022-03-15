Німеччина закупить 35 винищувачів F-35 для ядерного стримування РФ

Після вторгнення РФ в Україну, керівництво ВПС прийняло рішення замінити застарілі літаки Tornado на найсучасніші винищувачі 5 покоління.

Військово-повітряні сили Німеччини закуплять до 35-ти винищувачів F-35 для ядерного стримування. Про це повідомляє Defense News.

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Начальник штабу ВПС генерал-лейтенант Інго Герхарц заявив, що до 2030 року винищувачі займуть ключову місію з ядерного стримування. Вони прийдуть на заміну застарілим Tornado.

Німеччина продовжить використовувати літаки для перевезення американської ядерної зброї у межах доктрини НАТО. При цьому Німеччина не має власного ядерного озброєння. F-35 використовуватиметься в гіпотетичній атомній війні. Перед цим у Німеччині планували купити нові модифікації F-18 для ядерного стримування. Разом із літаками ВПС планує покращити засоби радіоелектронної боротьби та придушення ППО противника.

Як пишуть автори, спочатку планувалося купити винищувачі 4 покоління Super Horner або Eurofighter для заміни Tornadо. Рішення на користь F-35 було ухвалено в контексті змін оборонної стратегії Німеччини після вторгнення РФ в Україну.

"Є лише одна відповідь на агресію Путіна: єдність усередині НАТО та надійні засоби стримування. Ось чому немає альтернативи рішенню на користь F-35", — підкреслив Герхарц.

Нагадаємо, хакери Anonymous заявили про злом "Роснефти" в Німеччині. Було вкрадено 20 терабайт даних.

2 березня стало відомо, що Німеччина поставила Україні 500 ПЗРК Stinger та 1000 гранатометів.