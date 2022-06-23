Пряма загроза: генсек НАТО розповів, як у Стратегічній концепції Альянсу позначать РФ

За словами Єнса Столтенберга, на саміті в Мадриді союзники ухвалять рішення про новий широкий пакет допомоги для України. Члени військово-політичного блоку також обговорюють довгострокову програму переозброєння ЗСУ.

На саміті НАТО, який проходитиме з 28 по 30 червня в Мадриді, союзники мають намір позначити Росію як найбільшу та пряму загрозу безпеці Північноатлантичного Альянсу. Про це під час круглого столу розповів генеральний секретар військово-політичного блоку Єнс Столтенберг.

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"Я очікую, що у [новій Стратегічній] концепції 2022 року Російську Федерацію буде названо найбільш значною і прямою загрозою нашій безпеці", — зокрема, сказав він.

У чинній редакції документа Росія вказана як стратегічний партнер Альянсу.

У межах саміту союзники мають намір обговорити інші виклики для європейської та євроатлантичної безпеки. Зокрема, в оновленій концепції йдеться також про Китай і виклики, які Пекін кидає інтересам, безпеці та цінностям НАТО. Проте, як наголосив генсек, сьогодні Північноатлантичний Альянс не розглядає Китай як свого супротивника.

Серед іншого, у документ хочуть внести ризики глобальних кліматичних змін, кіберзагрози, а також гібридні та космічні загрози.

"Я очікую, що цей саміт у Мадриді буде самітом трансформації, тому що ми знаходимося у визначальному для нашої безпеки періоді", — зазначив керівник НАТО.

Як розповів Столтенберг, на зустрічі союзники мають ухвалити рішення про новий широкий пакет допомоги для України.

"Ми зміцнимо нашу підтримку для України й інших партнерів, які перебувають у зоні ризику", — уточнив генсек.

Члени військово-політичного блоку також приділять увагу довгостроковій програмі переозброєння ЗСУ, а саме перехід від військової техніки радянського часу до стандартного сучасного озброєння НАТО. За таких умов мають бути модернізовані інститути оборони та безпеки у країні.

Президент Фінляндії Саулі Нійністе вважає, що через розбіжності з Туреччиною його країна може не увійти до НАТО до вересня. Гельсінкі поки що не зміг досягти прогресу на переговорах з Анкарою, проте дискусія продовжуватиметься.

Раніше генсек Альянсу Єнс Столтенберг також заявив, що НАТО допомагає Україні, але своїх солдат на війну з Росією відправляти не буде.