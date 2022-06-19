Ми допомагаємо Україні, але солдатів НАТО не посилатимемо, — генсек Альянсу.

За словами Єнса Столтенберга, на найближчому саміті НАТО в Мадриді буде оголошено, що Росія більше не партнер, а загроза миру та стабільності.

Війна в Україні може тривати роками і західні країни не повинні припиняти підтримку Києва. Про це в інтерв'ю виданню Bild розповів генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

За його словами, допомога Україні має продовжуватися навіть попри високі витрати та зростання цін на енергоносії та продовольство.

"Це не йде в жодне порівняння з тією ціною, яку українцям доводиться платити щодня своїм життям", — сказав Столтенберг.

Він також упевнений, що постачання сучасного озброєння в Україну збільшує ймовірність повного звільнення Донбасу.

"Хоча бої на Донбасі ведуться Росією з наростаючою жорстокістю, українські солдати чинять мужній опір. З сучаснішим озброєнням зростає ймовірність того, що Україна знову зможе витіснити путінські війська з Донбасу", — зокрема, прокоментував Столтенберг.

Генсек Північноатлантичного Альянсу наголосив, що хоч НАТО і підтримує Україну, але, як і раніше, не є частиною військового конфлікту.

"Ми допомагаємо країні, але солдатів НАТО в Україну посилати не будемо", — зазначив він.

Водночас члени військово-політичного блоку зміцнюють власну оборону, територія Альянсу нині охороняється на суші, на морі та в повітрі. Як вважає Столтенберг, це є чітким сигналом Москві, щоб у РФ не сумнівалися у готовності блоку відбити удар.

Крім того, на найближчому саміті НАТО, що відбудеться 28-30 червня у Мадриді, члени Альянсу оголосять, що Російська Федерація більше не є партнером, а стала загрозою безпеці, миру та стабільності.

Нагадаємо, США підтримують створення нового оборонного союзу в Європі. Україна, Польща, Британія та країни Балтії можуть об'єднатись для посилення оборонного потенціалу.

Раніше Фокус розповідав, що НАТО готує план щодо переведення української армії на західне озброєння.