Мы помогаем Украине, но солдат НАТО посылать не будем, — генсек Альянса

По словам Йенса Столтенберга, на ближайшем саммите НАТО в Мадриде будет объявлено, что Россия больше не партнер, а угроза миру и стабильности.

Война в Украине может длиться годами, и западные страны не должны прекращать поддержку Киева. Об этом в интервью изданию Bild рассказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

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По его словам, помощь Украине должна продолжаться даже несмотря на высокие затраты и рост цен на энергоносители и продовольствие.

"Это не идет ни в какое сравнение с той ценой, которую украинцам приходится платить каждый день своими жизнями", — сказал Столтенберг.

Он также уверен, что поставки современного вооружения в Украину увеличивают вероятность полного освобождение Донбасса.

"Хотя бои на Донбассе ведутся Россией с нарастающей жестокостью, украинские солдаты оказывают мужественное сопротивление. С более современным вооружением возрастает вероятность того, что Украина снова сможет вытеснить путинские войска с Донбасса", — в частности, прокомментировал Столтенберг.

Генсек Североатлантического Альянса подчеркнул, что хоть НАТО и поддерживает Украину, но по-прежнему не является частью военного конфликта.

"Мы помогаем стране, но солдат НАТО в Украину посылать не будем", — отметил он.

В то же время, члены военно-политического блока укрепляют собственную оборону, территория Альянса в настоящее время охраняется на суше, на море и в воздухе. Как считает Столтенберг, это является четким сигналом Москве, чтобы в РФ не сомневались в готовности блока отразить удар.

Кроме того, на ближайшем саммите НАТО, который состоится 28-30 июня в Мадриде, члены Альянса объявят, что Российская Федерация больше не является партнером, а стала угрозой безопасности, миру и стабильности.

Напомним, США поддерживают создание нового оборонного союза в Европе. Украина, Польша, Британия и страны Балтии могут объединиться для усиления оборонного потенциала.

Ранее Фокус рассказывал, что НАТО готовит план по переводу украинской армии на западное вооружение.