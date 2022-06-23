Прямая угроза: генсек НАТО рассказал, как в Стратегической концепции Альянса обозначат РФ

По словам Йенса Столтенберга, на саммите в Мадриде союзники примут решение о новом широком пакете помощи для Украины. Члены военно-политического блока также нобсудят долгосрочную программу перевооружения ВСУ.

На саммите НАТО, который пройдет с 28 по 30 июня в Мадриде, союзники намерены обозначить Россию как самую большую и прямую угрозу для безопасности Североатлантического Альянса. Об этом во время круглого стола рассказал генеральный секретарь военно-политического блока Йенс Столтенберг.

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"Я ожидаю, что в [новой Стратегической] концепции 2022 года Российская Федерация будет названа самой значительной и прямой угрозой нашей безопасности", — в частности, сказал он.

В действующей редакции документа Россия указана как стратегический партнер Альянса.

В рамках саммита союзники намерены обсудить и другие вызовы для европейской и евроатлантической безопасности. В частности, в обновленной концепции речь также будет идти о Китае и вызовах, которые Пекин бросает интересам, безопасности и ценностям НАТО. Тем не менее, как подчеркнул генсек, сегодня Североатлантический Альянс не рассматривает Китай как своего противника.

Среди прочего, в документ хотят внести риски глобальных климатических изменений, киберугрозы, а также гибридные и космические угрозы.

"Я ожидаю, что этот саммит в Мадриде будет саммитом трансформации, потому что мы находимся в определяющем для нашей безопасности периоде", — отметил руководитель НАТО.

Как рассказал Столтенберг, на встрече союзники должны принять решение о новом широком пакете помощи для Украины.

"Мы укрепим нашу поддержку для Украины и для других партнеров, которые находятся в зоне риска", — уточнил генсек.

Члены военно-политического блока также уделят внимания долгосрочной программе перевооружения ВСУ, а именно переход от военной техники советского времени к стандартному современному вооружению НАТО. При этом должны быть модернизированы институты обороны и безопасности в стране.

Президент Финляндии Саули Ниинисте считает, что из-за разногласий с Турцией его страна может не войти в НАТО до сентября. Хельсинки пока не смог достичь прогресса на переговорах с Анкарой, однако дискуссия будет продолжаться.

Ранее генсек Альянса Йенс Столтенберг также заявил, что НАТО помогает Украине, но своих солдат на войну с Россией посылать не будет.