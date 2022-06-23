РФ намагається скувати сили ЗСУ, розмістивши війська у прикордонних регіонах, — ДПСУ (відео)

За словами речника прикордонної служби Андрія Демченка, зараз не спостерігається формування ударних угруповань для наступу російських військ з півночі, проте РФ не припиняє обстрілювати територію Чернігівської та Сумської областей.

Росія зосереджує свої війська в районі прикордонних районів півночі України, а саме у Брянській та Курській областях. Проте її мета — не повторне вторгнення та наступ на цьому напрямі, а сковування сил оборони України. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко на брифінгу.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

"Це робиться для демонстрації присутності та сковування сил дії наших підрозділів сил оборони", — сказав він.

За словами Демченка, зараз не спостерігається формування ударних угруповань для настання російських військ. Але водночас Росія не припиняє обстрілу території Чернігівської та Сумської областей. ЗС РФ щодня обстрілюють прикордонні райони за допомогою артилерії, мінометів, стрілецької зброї, також обстріл ведеться з безпілотників.

Крім того, лише з початку місяця ДПСУ зафіксували 320 обстрілів цих територій.

Нагадаємо, 22 червня командувач угрупуванням сил та засобів оборони міста Києва Олександр Павлюк розповів, що не можна виключати того, що Росія спробує сформувати ударні угруповання для наступу на Київському та Чернігівському напрямах. Однак це може статися коштом "тотальної мобілізації" резервістів і залучення старої техніки.

У Міноборони України розповіли, що Білорусь розмістила на кордоні з Україною муляжі дерев'яних танків. За даними українських військових, ЗС Білорусі таким чином намагаються створити видимість своєї присутності у прикордонних районах.