РФ пытается сковать силы ВСУ, разместив войска в приграничных регионах, — ГПСУ (видео)

По словам спикера пограничной службы Андрея Демченко, сейчас не наблюдается формирования ударных группировок для наступления российских войск с севера, однако РФ не прекращает обстреливать территорию Черниговской и Сумской областей.

Россия сосредотачивает свои войска в районе приграничных районов севера Украины, а именно в Брянской и Курской областях. Однако ее цель — не повторное вторжение и наступление на этом направлении, а сковывание сил обороны Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко на брифинге.

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"Это делается для демонстрации присутствия и сковывания сил действия наших подразделений сил обороны", — сказал он.

По словам Демченко, сейчас не наблюдается формирования ударных группировок для наступления со стороны российских войск. Но в то же время Россия не прекращает обстрелов территории Черниговской и Сумской областей. ВС РФ каждый день обстреливают приграничные районы с помощью артиллерии, минометов, стрелкового оружия, также обстрел ведется с беспилотников.

Кроме того, только с начала месяца ГПСУ зафиксировали 320 обстрелов этих территорий.

Напомним, 22 июня командующий группировкой сил и средств обороны города Киева Александр Павлюк рассказал, что нельзя исключать того, что Россия попытается сформировать ударные группировки для наступления на Киевском и Черниговском направлениях. Однако произойти это может за счет "тотальной мобилизации" резервистов и привлечения старой техники.

В Минобороны Украины рассказали, что Беларусь разместила на границе с Украиной муляжи деревянных танков. По данным украинских военных, ВС Беларуси таким образом пытаются создать видимость своего присутствия в приграничных районах.