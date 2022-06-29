Окупанти вдарили по Одесі ракетами повітряного базування, — ОК "Південь"

Українським військовим вдалося збити ракету над полями та уникнути людських жертв.

У середу, 29 червня, російські військові атакували Одесу та вдарили по місту ракетами. Про це повідомило ОК "Південь".

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Близько 13:15 в Одесі, за свідченням очевидців, пролунало кілька вибухів. За хвилину після цього в місті оголосили повітряну тривогу і попросили людей негайно спуститися в укриття.

Мешканці та гості Одеси бачили в небі стовп білого диму.

Згодом з'ясувалося, що ППО над полями збили російську ракету Х-22. Її військові РФ випустили з літака Ту-22 у напрямку Чорного моря.

"Руйнувань і поранених немає", — поінформували про результати ракетного удару представники оперативного командування.

Нагадаємо, 20 червня ЗС РФ завдали масованого ракетного удару по Одеській області. Протягом трьох годин ворожі війська запустили 14 ракет по Одесі, Очакову та іншим об'єктам.

Внаслідок обстрілу в області та передмісті Очакова пошкоджено сільськогосподарські угіддя. В Одесі внаслідок влучення ракет вигорів логістичний продовольчий склад. Площа пожежі охопила 300 кв.

Зі свого боку, в Міноборони РФ заявили, що береговий ракетний комплекс "Бастіон" завдав удару по аеродрому Арциз в Одеській області. В результаті нібито знищено станцію управління БПЛА Bayraktar TB2 разом із двома безпілотниками на землі.