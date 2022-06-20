ЗС РФ завдали масованого ракетного удару по Одеській області: що відомо (фото)

Протягом трьох годин ворожі війська запустили 14 ракет по Одесі, Очакову та іншим об'єктам.

Сьогодні, 20 червня, російські війська випустили 14 ракет по Одеській області. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь" у телеграм-каналі "Одеса. Офіційно".

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Протягом трьох годин ворожі війська завдали удару по:

Очакову

Білгород-Дністровському району Одеської області

по Одесі

по гирлу річки Дунай

Повідомляється, що внаслідок обстрілу в області та передмісті Очакова було пошкоджено сільськогосподарські угіддя. В Одесі унаслідок влучення ракет вигорів логістичний продовольчий склад. Площа пожежі охопила 300 квадратних метрів, але її погасили рятувальники. За попередньою інформацією, обійшлося без жертв і постраждалих.

Також повідомлялося, що після ранкового удару по Одесі у районі вибуху вибито близько 80 вікон. Комунальні служби працюють над ліквідацією наслідків.

У Міноборони РФ заявили, що береговий ракетний комплекс "Бастіон" завдав удару по аеродрому Арциз в Одеській області. В результаті нібито знищено станцію управління БПЛА Bayraktar TB2 разом із двома безпілотниками на землі.

Нагадаємо, 18 червня президент України Володимир Зеленський відвідував Одесу, де провів наради щодо ситуації у місті.

12 червня в Одесі під час купання загинув відпочивальник, підірвавшись на міні.