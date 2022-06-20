ВС РФ нанесли массированный ракетный удар по Одесской области: что известно (фото)
В течение трех часов вражеские войска запустили 14 ракет по Одессе, Очакову и другим объектам.
Сегодня, 20 июня российские войска выпустили 14 ракет по Одесской области. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг" в телеграм-канале "Одесса.Официально".
В течение трех часов вражеские войска нанесли удар по:
- Очакову
- Белгород-Днестровскому району Одесской области
- по Одессе
- по устью реки Дунай
Сообщается, что в результате поражения в области и пригороде Очакова были повреждены сельскохозяйственные угодья. В Одессе в результате попадания ракет выгорел логистический продовольственный склад. Площадь пожара охватила 300 квадратных метров, но была погашена спасателями. По предварительной информации обошлось без жертв и пострадавших.
Также сообщалось, что после утреннего удара по Одессе в районе взрыва выбито около 80 окон. Коммунальные службы работают над ликвидацией последствий.
В Минобороны РФ заявили, что береговой ракетный комплекс "Бастион" нанес удар по аэродрому Арциз в Одесской области. В результате якобы уничтожена станция управления БПЛА Bayraktar TB2 вместе с двумя беспилотника на земле.
Напомним, 18 июня президент Украины Владимир Зеленский посещал Одессу, где провел совещания о ситуации в городе.
12 июня в Одессе во время купания погиб отдыхающий, подорвавшись на мине.