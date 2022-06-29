Оккупанты ударили по Одессе ракетами воздушного базирования, - ОК "Юг"

Украинским военным удалось сбить ракету над полями и избежать человеческих жертв.

В среду, 29 июня, российские военные атаковали Одессу и ударили по городу ракетами. Об этом сообщило ОК "Юг".

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Около 13:15 в Одессе по свидетельству очевидцев прогремели несколько взрывов. Через минуту после этого в городе объявили воздушную тревогу и попросили людей немедленно спуститься в укрытие.

Жители и гости Одессы видели в небе столб белого дыма.

Позже выяснилось, что ПВО над полями сбили российскую ракету Х-22. Ее военные РФ выпустили из самолета Ту-22 по направлению к Черному морю.

"Разрушений и раненых нет", — проинформировали о результатах ракетного удара представители оперативного командования.

Напомним, 20 июня ВС РФ нанесли массированный ракетный удар по Одесской области. В течение трех часов вражеские войска запустили 14 ракет по Одессе, Очакову и другим объектам.

В результате обстрела в области и пригороде Очакова были повреждены сельскохозяйственные угодья. В Одессе в результате попадания ракет выгорел логистический продовольственный состав. Площадь пожара охватила 300 квадратных метров.

В свою очередь, в Минобороны РФ заявили, что береговой ракетный комплекс "Бастион" нанес удар по аэродрому Арциз в Одесской области. В результате якобы уничтожена станция управления БПЛА Bayraktar TB2 вместе с двумя беспилотниками на земле.