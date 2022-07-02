Найняли масовку за $600: у Міноборони РФ вигадали новий фейк про удар по Одесі

Як заявляють у відомстві, Україна нібито найняла до 30 "антиросійських активістів", серед яких були й неповнолітні, щоб вони прикинулися мертвими та пораненими.

У Міністерстві оборони РФ опублікували заяву про те, що "київський режим" підготував чергову провокацію для звинувачення ЗС РФ у вбивстві мирних жителів. Повідомлення опубліковано на сторінці відомства у телеграмі.

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Заявляється, що військова адміністрація Одеської області нібито планувала провести інсценування ураження одного із соціальних об'єктів. Для цього залучили до 30 "антиросійських активістів", які прикинулися мертвими та постраждалими. При цьому частина з них є неповнолітніми.

У відомстві стверджують, що всім учасникам "постановки" після завершення зйомок передбачається 500 доларів плюс кожен нібито отримав ще по 100 доларів до зйомок. Подібні "фейкі" створює київський режим за підтримки "західних кураторів". Їхня мета — показати злодіяння росіян. Тому в Міноборони вкотре заявили, що вони нібито не завдають ударів по об'єктах цивільної інфраструктури.

Нагадаємо, 1 липня війська РФ завдали ракетного удару по Одеській області. Унаслідок загинули 17 людей. Одна з крилатих ракет влучила в 9-поверхівку, а друга — в базу відпочинку в Білгород-Дністровському. Станом на вчорашній вечір кількість загиблих зросла до 21 особи, серед них була одна дитина.

Прессекретар Путіна заявив, що ЗС РФ "не працює по цивільних цілях".