Как заявляют в ведомстве, Украина якобы наняла до 30 "антироссийских активистов", среди которых были и несовершеннолетние, чтобы они прикинулись мертвыми и ранеными.

В Министерстве обороны РФ опубликовали заявление о том, что "киевский режим" подготовил очередную провокацию для обвинения ВС РФ в убийстве мирных жителей. Сообщение опубликовано на странице ведомства в Телеграме.

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Заявляется, что военная администрация Одесской области якобы планировала провести инсценировку поражения одного из социальных объектов. Для этого привлекли до 30 "антироссийских активистов", которые прикинулись мертвыми и пострадавшими. При этом часть из них несовершеннолетние.

В ведомстве утверждают, что всем участникам "постановки" после завершения съемок предусматривается 500 долларов, плюс каждый якобы получил еще по 100 долларов до съемок. Подобные "Фейки" создает киевский режим при поддержке "западных кураторов". Их цель — показать злодеяния русских. Поэтому в Минобороны в очередной раз заявили, что они якобы не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры.

Напомним, 1 июля войска РФ нанесли ракетный удар по Одесской области. В результате погибло 17 человек. Одна из крылатых ракет попала в 9-этажку, а вторая — на базу отдыха в Белгород-Днестровском. По состоянию на вчерашний вечер количество погибших возросло до 21 человека, среди них был один ребенок.

Пресс-секретарь Путина заявил, что ВС РФ "не работает по гражданским целям".