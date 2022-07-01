"По гражданским целям не работаем": у Путина ответили на удары ВС РФ по Одесской области

По данным МВД Украины, 20 человек погибли и почти 40 пострадали из-за попадания российской ракеты по жилому дому и базе отдыха в регионе. В Кремле продолжают врать и говорить, что захватчики не трогают гражданские объекты.

Военные РФ не обстреливают ракетами в Украине гражданские объекты и инфраструктуру. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков во время общения с российскими журналистами, комментируя ракетный удар оккупантов по жилой многоэтажке в Одесской области.

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"Я хочу вам еще раз напомнить слова президента и главнокомандующего РФ о том, что вооруженные силы Российской Федерации не работают по гражданским целям и гражданской инфраструктуре", — сказал он на брифинге.

Пресс-секретарь Кремля добавил, что ВС РФ уничтожают склады военной амуниции, предприятия, где готовится и ремонтируется военная техника и склады боеприпасов. Кроме этих целей, захватчики, по словам Пескова, бьют по "местам сосредоточения и тренировок наемников, в том числе иностранных, и националистических элементов".

Другие детали он посоветовал узнать в Минобороны России.

Ракетный удар по Одесской области – россияне мстят за освобождение острова Змеиный

Первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин заявил, что преступление оккупантов в Одесской области – это нарушение законов и правил войны. Правоохранители установят личности каждого из тех, кто отдавал приказы стрелять и бомбить гражданское население Украины

Енин оценил удар по многоэтажке как месть россиян за освобожденный ВСУ остров Змеиный. Спасатели очень осторожно разбирают завалы, есть шансы, что на территории базы отдыха могут находиться живые люди.

В МВД Украины констатировали, что к 13:30 известно о 20 погибших и 38 пострадавших в результате ракетной атаки российской армии по жилому дому и базе отдыха.

Напомним, что ночью 1 июля российские войска обстреливали крылатыми ракетами Одесскую область. Два снаряда попали по Белгород-Днестровскому району – в девятиэтажку и базу отдыха. Известно о гибели 17 человек.

[ + – ] Два снаряда попали по Белгород-Днестровскому району

Журналисты утверждали, что 3 стратегических бомбардировщика Ту-22м3 вылетели из Волгоградской области и запустили 3 ракеты Х-22/Х-32 из Крыма.

Замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко позже раcсказал о попадании ракеты в прибрежный поселок Сергеевка Одесской области. В девятиэтажном доме разрушилась наружная стена и перекрытия с 1 по 9 этажи, а на базе отдыха повреждены 2 этажа жилого корпуса.