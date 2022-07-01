"По цивільних цілях не працюємо": у Путіна відповіли на удари ЗС РФ по Одеській області

За даними МВС України, 20 людей загинули та майже 40 постраждали через влучення російської ракети по житловому будинку та базі відпочинку в регіоні. У Кремлі продовжують брехати і говорити, що загарбники не чіпають цивільні об'єкти.

Військові РФ не обстрілюють ракетами в Україні цивільні об'єкти й інфраструктуру. Про це заявив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков під час спілкування з російськими журналістами, коментуючи ракетний удар окупантів по житловій багатоповерхівці в Одеській області.

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"Я хочу вам ще раз нагадати слова президента та головнокомандувача РФ про те, що збройні сили Російської Федерації не працюють по цивільних цілях і цивільній інфраструктурі", — сказав він на брифінгу.

Прессекретар Кремля додав, що ЗС РФ знищують склади військової амуніції, підприємства, де готується та ремонтується військова техніка та склади боєприпасів. Крім цих цілей, загарбники, за словами Пєскова, б'ють по "місцях зосередження і тренувань найманців, зокрема іноземних і націоналістичних елементів".

Інші деталі він порадив дізнатися у Міноборони Росії.

Ракетний удар по Одеській області — росіяни мстять за визволення острова Зміїний

Перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін заявив, що злочин окупантів в Одеській області — це порушення законів і правил війни. Правоохоронці встановлять особи кожного з тих, хто віддавав накази стріляти та бомбардувати цивільне населення України

Єнін оцінив удар по багатоповерхівці як помсту росіян за звільнений ЗСУ острів Зміїний. Рятувальники дуже обережно розбирають завали, є шанси, що на території бази відпочинку можуть бути живі люди.

В МВС України констатували, що до 13:30 відомо про 20 загиблих і 38 постраждалих унаслідок ракетної атаки російської армії по житловому будинку та базі відпочинку.

Нагадаємо, що вночі 1 липня російські війська обстрілювали крилатими ракетами Одеську область. Два снаряди влучили по Білгород-Дністровському району — в дев'ятиповерхівку та базу відпочинку. Відомо про загибель 17 людей.

[ + – ] Два снаряди влучили по Білгород-Дністровському району

Журналісти стверджували, що 3 стратегічні бомбардувальники Ту-22м3 вилетіли з Волгоградської області та запустили 3 ракети Х-22/Х-32 з Криму.

Заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко пізніше розповів про влучення ракети в прибережне селище Сергіївка Одеської області. У дев'ятиповерховому будинку зруйнувалася зовнішня стіна та перекриття з 1 по 9 поверхи, а на базі відпочинку пошкоджено 2 поверхи житлового корпусу.