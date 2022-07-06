Захід скоротив темпи військової та фінансової підтримки України, – німецькі аналітики

Після заяв Росії щодо захоплення Луганської області українські партнери взяли паузу. Українським військовим зараз особливо не вистачає РСЗВ, у ворога їх більше у 44 рази.

Обіцянки Україні надати військову та фінансову допомогу за останні тижні сильно скоротилися. Про це пише німецьке видання Die Welt із посиланням на дані Кільського інституту світової економіки.

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Фахівці кажуть, що така тенденція почала простежуватись через два дні після того, як російські військові оголосили про захоплення Луганської області.

Найбільше нове зобов'язання — військова підтримка від Великої Британії на 1,5 млрд євро. Загалом зафіксовано зобов'язань на суму 80,7 млрд євро, значення збільшилося лише на 3%, констатували економісти.

РСЗВ та гаубиць не вистачає

Тяжка ситуація спостерігається з поставками ракетних установок і гаубиць, каже директор дослідницького центру Крістоф Требеш.

"Не тільки поставлене, а й обіцяне озброєння значно нижче за сформульовані Україною потреби. Запаси у Росії значно вищі", — пояснив він.

До повномасштабної війни РФ мало майже 2 тис. гаубиць. Деякі з них, ймовірно, вже знищені або вийшли з ладу. Але з кінця січня Україна отримала від країн-партнерів лише 182 гаубиці. З реактивними системами залпового вогню співвідношення становить 1:44.

[ + – ] Польща виконала всі обіцянки щодо постачання зброї для ЗСУ Фото: Вiкiпедiя

Лише Польща дотрималася всіх обіцянок із постачання і відправила понад 100 гаубиць Krab із власних запасів.

Із фінансовою допомогою Україні також є проблеми. Вона, як і раніше, виплачується надто повільно, щоб стабілізувати бюджет країни у довгостроковій перспективі, каже Требеш.

"Міжнародні донорські конференції більше уваги приділяють програмам відновлення України. Вони важливі, але спочатку країна має впоратися із нинішньою військовою ситуацією", — наголосив він.

Британський політик Тобіас Еллвуд днями заявив, що РФ захоплює в Україні більше територій, ніж втрачає. За його словами, це загрожує загрозою захоплення Одеси.

Фокус раніше писав, що російські окупанти втратили наступальний потенціал після захоплення Лисичанська та Сєвєродонецька, тому наступати на Донецьку область вони поки що не будуть.