Запад сократил темпы военной и финансовой поддержки Украины, – немецкие аналитики
После заявлений России о захвате Луганской области украинские партнеры взяли паузу. Украинским военным сейчас особенно не хватает РСЗО, у врага их больше в 44 раза.
Обещания Украине предоставить военную и финансовую помощь за последние недели сильно сократились. Об этом пишет немецкое издание Die Welt со ссылкой на данные Кильского института мировой экономики.
Специалисты говорят, что такая тенденция начала прослеживаться через два дня после того, как российские военные объявили о захвате Луганской области.
Самое крупное новое обязательство — военная поддержка от Великобритании на 1,5 млрд евро. Всего зафиксировано обязательств на сумму 80,7 млрд евро, значение увеличилось всего на 3%, констатировали экономисты.
РСЗО и гаубиц не хватает
Тяжелая ситуация наблюдается с поставками ракетных установок и гаубиц, говорит директор исследовательского центра Кристоф Требеш.
"Не только поставленное, но и обещанное вооружение значительно ниже сформулированных Украиной потребностей. Запасы у России значительно выше", — объяснил он.
До полномасштабной войны у РФ было почти 2 тыс. гаубиц. Некоторые из них, вероятно, уже уничтожены или вышли из строя. Но с конца января Украина получила от стран-партнеров только 182 гаубицы. С реактивными системами залпового огня соотношение составляет 1:44.
Только Польша сдержала все обещания по поставкам и отправила более 100 гаубиц Krab из собственных запасов.
С финансовой помощью Украине тоже есть проблемы. Она по-прежнему выплачивается слишком медленно, чтобы стабилизировать бюджет страны в долгосрочной перспективе, говорит Требеш.
"Международные донорские конференции больше внимания уделяют программам восстановления Украины. Они важны, но сначала страна должна справиться с нынешней военной ситуацией", – подчеркнул он.
Британский политик Тобиас Эллвуд на днях заявил, что РФ захватывает в Украине больше территорий, чем теряет. По его словам, это чревато угрозой захвата Одессы.
Фокус ранее писал, что российские оккупанты потеряли наступательный потенциал после захвата Лисичанска и Северодонецка, поэтому наступать на Донецкой область они пока не будут.