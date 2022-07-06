Запад сократил темпы военной и финансовой поддержки Украины, – немецкие аналитики

После заявлений России о захвате Луганской области украинские партнеры взяли паузу. Украинским военным сейчас особенно не хватает РСЗО, у врага их больше в 44 раза.

Обещания Украине предоставить военную и финансовую помощь за последние недели сильно сократились. Об этом пишет немецкое издание Die Welt со ссылкой на данные Кильского института мировой экономики.

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Специалисты говорят, что такая тенденция начала прослеживаться через два дня после того, как российские военные объявили о захвате Луганской области.

Самое крупное новое обязательство — военная поддержка от Великобритании на 1,5 млрд евро. Всего зафиксировано обязательств на сумму 80,7 млрд евро, значение увеличилось всего на 3%, констатировали экономисты.

РСЗО и гаубиц не хватает

Тяжелая ситуация наблюдается с поставками ракетных установок и гаубиц, говорит директор исследовательского центра Кристоф Требеш.

"Не только поставленное, но и обещанное вооружение значительно ниже сформулированных Украиной потребностей. Запасы у России значительно выше", — объяснил он.

До полномасштабной войны у РФ было почти 2 тыс. гаубиц. Некоторые из них, вероятно, уже уничтожены или вышли из строя. Но с конца января Украина получила от стран-партнеров только 182 гаубицы. С реактивными системами залпового огня соотношение составляет 1:44.

[ + – ] Польша выполнила все обещания по поставкам оружия для ВСУ Фото: Википедия

Только Польша сдержала все обещания по поставкам и отправила более 100 гаубиц Krab из собственных запасов.

С финансовой помощью Украине тоже есть проблемы. Она по-прежнему выплачивается слишком медленно, чтобы стабилизировать бюджет страны в долгосрочной перспективе, говорит Требеш.

"Международные донорские конференции больше внимания уделяют программам восстановления Украины. Они важны, но сначала страна должна справиться с нынешней военной ситуацией", – подчеркнул он.

Британский политик Тобиас Эллвуд на днях заявил, что РФ захватывает в Украине больше территорий, чем теряет. По его словам, это чревато угрозой захвата Одессы.

Фокус ранее писал, что российские оккупанты потеряли наступательный потенциал после захвата Лисичанска и Северодонецка, поэтому наступать на Донецкой область они пока не будут.