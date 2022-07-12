Спали до полудня і не працювали: в Ізраїлі розформують інженерну роту через дідівщину
Старослужбовці поклали всю роботу на молодих, крім цього вони їх піддавали моральному та фізичному насильству. Командування давало шанс офіцерам вирішити проблему, але вони не впоралися.
У ЦАГАЛі розформують інженерну роту 605-го інженерного батальйону у зв'язку із систематичними проявами дідівщини. Про це повідомляє російськомовне видання NEWSru.co.il
Командувач інженерних військ бригадний генерал Ідо Мізрахі створив наказ розформувати одну з інженерних рот 605-го інженерного батальйону. Майже 100 військових разом з офіцерами буде перенаправлено в інші підрозділи. При цьому рота не зникне, її перестворюватимуть з нуля. На цей час їх обов'язки виконуватиме інша рота резерву.
Вказується, що командування 188-ї бригади, куди входила рота важкої інженерної техніки, намагалася подолати дідівщину. Командному складу давали можливість викорінити дідівщину, проте невдовзі командування дійшло висновку, що рота втратила боєздатність. Вона не лише небоєздатна з професійної точки зору, а й з погляду моралі.
Дідівщину влаштували за такою схемою:
- старослужбовці практично не працювали і могли спати до полудня;
- молоді солдати виконували всю роботу, а також піддавалися моральному та фізичному насильству.
Жодні дисциплінарні санкції не допомагали вирішити проблему. Тому у військовій прокуратурі розпочали розслідування фактів дідівщини. Нині воно практично завершено. Незабаром буде пред'явлено звинувачення.
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