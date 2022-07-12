Спали до полудня и не работали: в Израиле расформируют инженерную роту из-за дедовщины

Старослужащие возложили всю работу на молодых, кроме этого они их подвергали моральному и физическому насилию. Командование давало шанс офицерам решить проблему, но они не справились.

В ЦАХАЛе расформируют инженерную роту 605-го инженерного батальона в связи с систематическими проявлениями дедовщины. Об этом сообщает русскоязычное издание NEWSru.co.il

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Командующий инженерными войсками бригадный генерал Идо Мизрахи создал приказ расформировать одну из инженерных рот 605-го инженерного батальона. Около 100 военных вместе с офицерами будут перенаправлены в другие подразделения. При этом рота не исчезнет, ее будут пересоздавать с нуля. На это время их обязанности будет выполнять другая рота резерва.

Указывается, что командование 188-й бригады, куда входила рота тяжелой инженерной техники, пыталась побороть дедовщину. Командному составу давали возможность искоренить дедовщину, однако вскоре командование пришло к выводу, что рота потеряла боеспособность. Она не только небоеспособна с профессиональной точки зрения, но и с точки зрения морали.

Дедовщину устроили по такой схеме:

старослужащие практически не работали и могли спать до полудня

молодые солдаты выполняли всю работу, а также поддавались моральному и физическому насилия

Никакие дисциплинарные санкции не помогали решить проблему. Поэтому в военной прокуратуре начали расследование фактов дедовщины. Ныне оно практически завершено. В скором времени будут предъявлены обвинения.

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