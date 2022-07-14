Російські війська ризикують втратити імпульс після захоплення Лисичанська, — розвідка Британії

За останні 72 години не було значних територіальних успіхів, плюс застаріла техніка та транспорт не дає швидко набрати обертів для наступу.

Війська РФ після захоплення Лисичанська ризикують втратити імпульс після захоплення Лисичанська через відсутність успіхів за останні 72 години. Про це повідомляється у свіжому звіті розвідки Міноборони Великої Британії.

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Російські війська продовжують завдавати артилерійських ударів по широкому фронту на Донбасі. Після цього на деяких ділянках намагаються штурмувати невеликі роти та підрозділи чисельністю до взводу. Проте за останні 72 години значних територіальних успіхів не було. Тому ворог ризикує втратити будь-який імпульс, набраний після захоплення Лисичанська.

Застаріла техніка, зброя і транспорт часів СРСР не дозволяють російським військам швидко відновити та набрати обертів. ЗС РФ зараз не в змозі використати придушення масою.

Зазначається, що незважаючи на переговори між делегаціями України, Росії, Туреччини та ООН про експорт зерна, що відбулися 13 липня 2022 року, і нещодавні успішні переговори про обмін полоненими, перспективи ширших переговорів про припинення конфлікту залишаються низькими.

Нагадаємо, в українській розвідці повідомили, що в Держдумі РФ готують сценарії "референдумів" для Донецької, Луганської і Херсонської областей.

Раніше в британській розвідці повідомляли, що переслідування військ РФ партизанами посилюватимуться, оскільки зростають антиросійські настрої.