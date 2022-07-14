Российские войска рискуют потерять импульс после захвата Лисичанска, — разведка Британии

За последние 72 часа не было значительных территориальных успехов, плюс устаревшая техника и транспорт не дает быстро набрать оборотов для наступления.

Войска РФ после захвата Лисичанска рискуют потерять импульс после захвата Лисичанска из-за отсутствия успехов последние 72 часа. Об этом сообщается в свежем отчете разведки Минобороны Великобритании.

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Российские войска продолжают наносить артиллерийские удары по широкому фронту на Донбассе. После этого на некоторых участках пытаются штурмовать небольшие роты и подразделения численностью до взвода. Однако за последние 72 часа значительных территориальных успехов не было. Поэтому враг рискует потерять любой импульс, набранный после захвата Лисичанска.

Устаревшая техника, оружие и транспорт времен СССР не позволяют российским войскам быстро восстановить и набрать обороты. ВС РФ сейчас не в состоянии использовать подавление массой.

Отмечается, что несмотря на состоявшиеся 13 июля 2022 года переговоры между делегациями Украины, России, Турции и ООН об экспорте зерна и недавние успешные переговоры об обмене пленными, перспективы более широких переговоров о прекращении конфликта остаются низкими.

Напомним, в украинской разведке сообщили, что в Госдуме РФ готовят сценарии "референдумов" для Донецкой, Луганской и Херсонской областей.

Ранее в британской разведке сообщали, что преследования войск РФ партизанами будут усиливаться так как растут антироссийские настроения.