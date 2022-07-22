Морська загроза: скільки кораблів РФ із "Калібрами" знаходиться в Чорному та Середземному морях

За даними ВМС України, судна з крилатими ракетами знаходяться не лише у Чорному, а й Середземному морі разом із двома ракетними крейсерами.

В акваторії Чорного та Середземного моря знаходиться 8 кораблів-носіїв ракет "Калібр". Про це повідомляє пресслужба Військово-морських сил України.

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Станом на 22 липня, на бойовому чергуванні в акваторії Чорного моря перебувають 3 ворожі кораблі. У Середземному морі знаходиться 5 кораблів з "Калібрами" і два ракетні крейсери. Також російські війська тримають під контролем Азовське море за допомогою 6 суден і катерів.

Водночас у російських інтересах через Керч-Єнікальську протоку пройшли:

з Азовського моря — 32 судна. 9 з них у бік Босфору;

з Чорного моря — 37 суден, з яких 9 у бік Босфорської протоки.

Також наголошується на систематичному порушенні Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі від 1974 року. Російські кораблі відключають систему автоматичної ідентифікації на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

Нагадаємо, 19 липня війська РФ атакували "Калібрами" по Одеській області. Одну ракету вдалося збити силами ППО.

7 липня в ОК "Південь" зазначали зростання кількості кораблів із 48 ракетами "Калібр" на борту.