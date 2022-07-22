Морская угроза: сколько кораблей РФ с "Калибрами" находится в Черном и Средиземном морях
По данным ВМС Украины, судна с крылатыми ракетами находятся не только в Черном, но и Средиземном море вместе с двумя ракетными крейсерами.
В акватории Черного и Средиземного моря находится 8 кораблей-носителей ракет "Калибр". Об этом сообщает пресс-служба Военно-морских сил Украины.
По состоянию на 22 июля, на боевом дежурстве в акватории Черного моря находится 3 вражеских корабля. В Средиземном море находится 5 кораблей с "Калибрами" и два ракетных крейсера. Также российские войска держат под контролем Азовское море при помощи 6 суден и катеров.
Вместе с тем в российских интересах через Керч-Еникальский пролив прошли:
- из Азовского моря — 32 судна. 9 из них в сторону Босфора
- из Черного моря — 37 суден, из которых 9 в сторону Босфорского пролива.
Также отмечается систематическое нарушение Международной конвенции по охране человеческой жизни на море от 1974 года. Российские корабли отключают систему автоматической идентификации на гражданских суднах в акватории Азовского моря.
Напомним, 19 июля войска РФ атаковали "Калибрами" по Одесской области. Одну ракету удалось сбить силами ПВО.
7 июля в ОК "Юг" отмечали рост количества кораблей с 48 ракетами "Калибр" на борту.