Загинув командир 28-ї механізованої бригади Віталій Гуляєв

Загиблий обороняв південний напрямок фронту та дав рішучу відповідь окупантам у лютому 2022, коли ті намагалися захопити Одесу та Миколаїв.

Напередодні загинув командир 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового походу, полковник Віталій Гуляєв. Про це повідомив депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко у своєму Telegram.

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Як відомо, загиблий воював на передовій з 2014-го. З вересня 2021 Віталій Гуляєв став командиром одеської 28-ї механізованої бригади. До цього він служив у 93-й бригаді "Холодний Яр", а ще раніше – командував 13-м окремим мотопіхотним батальйоном.

До свого останнього дня воїн захищав південний напрямок.

[ + – ] Олексій Гончаренко та Віталій Гуляєв

"Це була смілива людина, справжній фанат своєї справи, військовий, якого поважали. Я знав його особисто, мав честь називати його товаришем. Ми часто бачилися, коли передавали нашій рідній 28-ій бригаді автомобілі, техніку для виконання бойових задач, одні з перших Старлінків в Україні. Він завжди зберігав оптимізм та спокій. Дуже важка втрата для всіх нас", — зазначив український депутат.

Зокрема Олексій Гончаренко зазначив, що в Одесі та області повинні зʼявитися вулиці імені полковника Гуляєва, та пообіцяв, що візьме це питання під особистий контроль.

Експрезидент України Петро Порошенко розповів, що загиблий Віталій Гуляєв відважно захищав південний напрямок фронту та з побратимами дав рішучу відповідь окупантам у лютому 2022, коли ті намагалися захопити Одесу та Миколаїв.

"Віталій готувався до контрнаступу. Маємо продовжити його справу. Ще більше допомагати Збройним Силам. Ще сильніше об’єднувати світ навколо України. Ще потужніше бити ворога, щоб вичистити його з української землі", — зазначив колишній глава держави.

Нагадаємо, український музикант Юрко Юрченко ледь не загинув у бою з окупантами.