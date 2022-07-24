Погиб командир 28-й механизированной бригады Виталий Гуляев

Погибший оборонял южное направление фронта и дал решительный ответ оккупантам в феврале 2022, когда те пытались захватить Одессу и Николаев.

Накануне погиб командир 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего похода, полковник Виталий Гуляев. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко в своем Telegram.

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Как известно, погибший воевал на передовой с 2014 года. С сентября 2021 Виталий Гуляев стал командиром одесской 28-й механизированной бригады. До этого он служил в 93-й бригаде "Холодный Яр", а еще раньше — командовал 13-м отдельным мотопехотным батальоном.

До последнего дня воин защищал южное направление.

[ + – ] Алексей Гончаренко и Виталий Гуляев

"Это был смелый человек, настоящий фанат своего дела, военный, которого уважали. Я знал его лично, имел честь называть его товарищем. Мы часто виделись, когда передавали нашей родной 28-й бригаде автомобили, технику для выполнения боевых задач, одни из первых Старлинков в Украине. Он всегда сохранял оптимизм и покой. Очень тяжелая потеря для всех нас", — отметил украинский депутат.

В частности, Алексей Гончаренко отметил, что в Одессе и области должны появиться улицы имени полковника Гуляева, и пообещал, что возьмет этот вопрос под личный контроль.

Экс-президент Украины Петр Порошенко рассказал, что погибший Виталий Гуляев отважно защищал южное направление фронта и с собратьями дал решительный ответ оккупантам в феврале 2022, когда те пытались захватить Одессу и Николаев.

"Виталий готовился к контрнаступлению. Должны продолжить его дело. Еще больше помогать Вооруженным Силам. Еще сильнее объединять мир вокруг Украины. Еще мощнее выбивать врага, чтобы вычистить его с украинской земли", — отметил бывший глава государства.

Напомним, украинский музыкант Юрий Юрченко чуть не погиб в бою с оккупантами.