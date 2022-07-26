"Яка ганьба": редакція WSJ розкритикувала Німеччину за повільність у допомозі Україні

У виданні зазначають, що з моменту оголошення рішення про постачання ЗСУ Gepard до їхнього прибуття в Україну минуло 3 місяці. Політика канцлера Шольца ганебна для світової та домашньої політичної арени.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц ганьбиться на світовій та домашній політичних аренах через повільність у постачанні військової допомоги Україні. Про це написала редакція Wall Street Journal.

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Гепард — найшвидша тварина у світі, здатна розвивати швидкість до 112 км/год. Якби німецькі зенітні самохідні установки Gepard рухалися в такому темпі, вони подолали б 1700-кілометрову поїздку в Україну приблизно за 16 годин. Натомість знадобилося три місяці, щоб перші три "Гепарди" прибули до України, після того, як у квітні Берлін заявив, що відправить їх.

У редакції вважають, що стратегія Шольца ганебна для світової та домашньої політичної арени. Навіть заява про військову допомогу Україні прозвучала лише за два місяці після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Стратегія канцлера полягала у затягуванні постачання важкого озброєння Україні, мабуть, сподіваючись врегулювати війну переговорами.

Зазначається, що Берлін намагався виправдати свої дії тим, що ЗСУ не володіють їхньою технікою або що в них недостатньо зброї. Однак це не зупиняло вразливіші Польщу та країни Балтії постачати Україні важку зброю.

Шольца ізолюють в уряді

Як пишуть журналісти, гарною новиною є те, що Олафа Шольца дедалі більше ізолюють у власній адміністрації, коли йдеться про озброєння України. Лідер партії зелених (входять до коаліції) вже кілька місяців вимагає прискореного постачання озброєння.

Членкиня коаліції від партії Вільна демократична партія Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн закликала Шольца відмовитися від складного "кругового обміну". З його допомогою Німеччина має постачати нову зброю до країн, які постачають радянське озброєння до ЗСУ.

Нагадаємо, 25 липня Резніков повідомив про прибуття в Україну перших трьох ЗСУ Gepard разом із боєприпасами.

21 червня Олексій Резніков розповів, що Україна отримала перші німецькі самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000. Вони вже перебувають на озброєнні.