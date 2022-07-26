"Какой позор": редакция WSJ раскритиковала Германию за медлительность в помощи Украине

В издании отмечают, что с момента оглашения решения о поставках ЗСУ Gepard до их прибытия в Украину прошло 3 месяца. Политика канцлера Шольца позорна для мировой и домашней политической арены.

Канцлер Германии Олаф Шольц позорится на мировой и домашней политических аренах из-за медлительности в поставках военной помощи Украине. Об этом написала редакция Wall Street Journal.

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Гепард — самое быстрое животное в мире, способное развивать скорость до 112 км/ч. Если бы немецкие зенитные самоходные установки Gepard двигались в таком темпе, они бы преодолели 1700-километровую поездку в Украину примерно за 16 часов. Вместо этого потребовалось три месяца, чтобы первые три "Гепарда" прибыли в Украину, после того как в апреле Берлин заявил, что отправит их.

В редакции считают, что стратегия Шольца позорна для мировой и домашней политической арен. Даже заявление о военной помощи Украине прозвучало только через два месяца после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Стратегия канцлера заключалась в затягивании поставок тяжелого вооружения Украине, по-видимому, в надежде урегулировать войну переговорами.

Отмечается, что Берлин пытался оправдать свои действия тем, что ВСУ не владеют их техникой или что у них самих недостаточно оружия. Однако это не останавливало более уязвимые Польшу и страны Балтии поставлять Украине тяжелое оружие.

Шольца изолируют в правительстве

Как пишут журналисты, хорошей новостью является то, что Олафа Шольца все больше изолируют в собственной администрации, когда речь заходит о вооружении Украины. Лидер партии зеленых (входят в коалицию) уже несколько месяцев требует ускоренных поставок вооружения.

Член по коалиции от партии Свободная демократическая партия Мари-Агнес Штрак-Циммерманн призвала Шольца отказаться от сложного "кругового обмена". С его помощью Германия должна поставлять новое оружие в страны, которые поставляют советское вооружение в ВСУ.

Напомним, 25 июля Резников сообщил о прибытии в Украину первых трех ЗСУ Gepard вместе с боеприпасами.

21 июня Алексей Резников рассказал, что Украина получила первые немецкие самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000. Они уже находятся на вооружении.