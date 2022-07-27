США та НАТО пригрозили РФ швидкою та жорсткою відповіддю за анексію територій України (відео)

За даними дипломатів США, Кремль слідує тому ж сценарію, за яким проходило вторгнення до Криму та його насильницьке приєднання у 2014 році. Але тепер за таке будуть рішучі заходи з боку США та союзників.

Представники США заявили, що їм відомо, яким буде наступний крок РФ щодо України і пообіцяли жорстко відповісти за насильницьке включення територій України до складу Росії. Про це американські дипломати повідомили у Twitter.

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У дипвідомстві США попередили, що на Росію чекають швидкі та рішучі заходи у відповідь за дії, спрямовані проти суверенітету та територіальної цілісності України.

РФ готується анексувати нові території України, повідомили представники посольства. Кремль слідує тому ж сценарію, за яким проходило вторгнення до Криму та його насильницьке приєднання у 2014 році. США та НАТО ніколи не погодяться із захопленням Росією українських територій.

"Якщо Росія продовжить виконувати свої плани з анексії, ми відповімо швидко і жорстко разом із нашими союзниками та партнерами", — йдеться в публікації.

Нагадаємо, що в Запорізькій та Херсонській областях створюються виборчкоми для псевдореферендумів про приєднання захоплених територій до РФ.

Раніше Фокус повідомляв, Китай завдав несподіваного "удару" Путіну: керівництво КНР припинило інвестувати у РФ. За даними журналістів, побоюючись вторинних санкцій, 2022 року Пекін ще не фінансував свої проєкти в Росії.