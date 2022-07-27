США и НАТО пригрозили РФ быстрым и жестким ответом за аннексию территорий Украины (видео)

По данным дипломатов США, Кремль следует тому же сценарию, по которому проходило вторжение в Крым и его насильственное присоединение в 2014 году. Но теперь за подобное последуют решительные меры со стороны США и союзников.

Представители США заявили, что им известно, каким будет следующий шаг РФ в отношении Украины, и пообещали жестко ответить за насильственное включение территорий Украины в состав России. Об этом американские дипломаты сообщили в Twitter.

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В дипведомстве США предупредили, что Россию ждут быстрые и решительные ответные меры за действия, направленные против суверенитета и территориальной целостности Украины.

РФ готовится аннексировать новые территории Украины, сообщили представители посольства. Кремль следует тому же сценарию, по которому проходило вторжение в Крым и его насильственное присоединение в 2014 году. США и НАТО никогда не согласятся с захватом Россией украинских территорий.

"Если Россия продолжит выполнять свои планы по аннексии, мы ответим быстро и жестко вместе с нашими союзниками и партнерами", — сообщается в публикации.

Напомним, что в Запорожской и Херсонской областях создаются избиркомы для псевдореферендумов о присоединении захваченных территорий к РФ.

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