Резервів у росіян в окупованому Криму немає, – експерт

Росіяни намагаються формувати фіктивні батальйонно-тактичні групи, оскільки в пунктах постійної дислокації залишилися лише поранені солдати та поламана техніка.

Крим зараз виступає транзитною ланкою для руху сил противника з материкової частини РФ. Там відбувається формування та переформування знекровлених батальйонних груп штатних частин, які раніше розташовувалися в Криму. Мова про 810-у окрему бригаду морської піхоти та 126-у окрему бригаду берегової оборони.

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"Були повідомлення, що у 810-й севастопольській бригаді морської піхоти розглядалося питання про формування трьох батальйонно-тактичних груп (БТГ) на базі бригади. Це свідчить про те, що росіяни намагаються сформувати фіктивні БТГ — у звичних умовах бригада виставляє одну БТГ бойових дій, друга формується в розташуванні та готова до ротації з першої. Якщо бригада відправляє одразу дві БТГ на фронт, значить, у пункті постійної дислокації залишилися лише каліки та поламана техніка. Якщо три — то жодна з них не буде сформована повноцінно", — каже в інтерв'ю Фокусу Павло Лакійчук, керівник програм програми Центру глобалістики "Стратегія ХХІ".

Він припускає, що з бригадою берегової оборони ситуація приблизно така сама.

"Наскільки я знаю, у пункті постійної дислокації нікого і немає. Резервів у них не вистачає. Техніка, накопичена на Донузлаві в мобілізаційному пункті, значною частиною вже переправлена ​​на Херсонщину, Запорізьку область, і там застосовується", — додає він. Але наголошує, які саме російські сили зараз зосереджені в окупованому Криму сказати важко.