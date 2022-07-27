Резервов у россиян в оккупированном Крыму нет, – эксперт

Россияне пытаются формировать фиктивные батальонно-тактические группы, поскольку в пунктах постоянной дислокации остались только раненные солдаты и поломанная техника.

Крым сейчас выступает транзитным звеном для движения сил противника с материковой части РФ. Там происходит формирование и переформирование обескровленных батальонных групп штатных частей, которые и раньше располагались в Крыму. Речь о 810-й отдельной бригаде морской пехоты и 126-й отдельной бригаде береговой обороны.

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"Были сообщения, что в 810-й севастопольской бригаде морской пехоты рассматривался вопрос о формировании трех батальонно-тактических групп (БТГ) на базе бригады. Это свидетельствует о том, что россияне пытаются сформировать фиктивные БТГ – в привычных условиях бригада выставляет одну БТГ для ведения боевых действий, вторая формируется в расположении и готова к ротации с первой. Если бригада отправляет сразу две БТГ на фронт, значит, в пункте постоянной дислокации остались только калеки и поломанная техника. Если три – то ни одна из них не будет сформирована полноценно", – говорит в интервью Фокусу Павел Лакийчук, руководитель программ программы Центра глобалистики "Стратегия ХХІ".

Он предполагает, что с бригадой береговой обороны ситуация примерно такая же.

"Насколько я знаю, в пункте постоянной дислокации никого и нет. Резервов у них не хватает. Техника, накопленная на Донузлаве в мобилизационном пункте, значительной частью уже переправлена ​​на Херсонщину, в Запорожскую область, и там применяется", – добавляет он. Но отмечает, какие именно российские силы сейчас сосредоточены в оккупированном Крыму сказать сложно.