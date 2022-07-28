Наближається до 100 тисяч. У США назвали загальні втрати ЗС РФ в Україні

У Палаті представників адміністрація Байдена повідомила, що Росія залучила більш як 80% сухопутних військ для вторгнення. Вони загрузли і втомилися.

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, ворог втратив понад 75 000 осіб. Про це повідомляє CNN, посилаючись на звіт у Палаті представників.

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З моменту вторгнення кількість убитих і поранених російських військ перевищує 75 000 осіб. Вказується, що до вторгнення залучили понад 80% усіх сухопутних військ. Українські військові зараз шукають додаткові ресурси для проведення контрнаступу на півдні країни до приходу зими.

"Нас поінформували, що понад 75 000 росіян було вбито або поранено (в Україні), що величезно. Вони задіяли величезну кількість солдат, понад 80% їх сухопутних військ загрузли, і вони втомилися", — повідомила журналістам Еліза Слоткін від демократів.

Додамо, що автори не вказують, це разом із проросійськими проксі "Л/ДНР" та приватними військовими компаніями або йдеться виключно про регулярну армію. Якщо тільки ЗС РФ, то разом із проксі та ПВК втрати можуть бути ще більшими.

За офіційними даними Генштабу ЗСУ на 28 липня, армія РФ втратила 40 230 особового складу. Однак методика також невідома, це лише загиблі або разом із пораненими та зниклими безвісти.

Нагадаємо, за даними британської МІ-6, російські війська втратили майже 60 тисяч особового складу.

За останні два тижні суттєво зросла кількість загиблих офіцерів Збройних сил РФ. Станом на 22 липня журналістам вдалося зібрати інформацію про 4 940 загиблих солдат та офіцерів, при цьому 80 із них були у званні полковників.