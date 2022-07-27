Неточна наука: британці підрахували, наскільки великі втрати РФ у війні з Україною

Західні військові експерти вважають, що є три способи підрахунків втрат серед особового складу ЗС РФ. Згідно з порівняльним аналізом різних джерел, йдеться про втрати 60 000 осіб.

Офіційні представники ЦРУ та МІ-6 говорять про те, що в Україні загинуло майже 15 тисяч російських військових. Водночас, згідно з різними заявами американських, британських та українських чиновників, цифри втрат російської армії живо коливаються від 15 000 до 38 500 осіб. Однак, які дані найближче наближені до дійсності, з'ясувати досить складно. Про методи підрахунку втрат росіян в Україні пише британське видання The Economist.

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У публікації зазначається, що кількість втрат у війні визначається за трьома категоріями. Перша з них — убиті в бою, друга — поранені в бою. Солдати, які потрапили в полон, враховуються окремо. Іноді військові експерти у своїх підрахунках вказують лише втрати серед військовослужбовців РФ і не додають до їх числа проросійських бойовиків Донбасу. Але інші фахівці, навпаки, наводять загальні цифри, враховуючи не лише військовослужбовців різних родів військ, а й співробітників спецслужб.

Журналісти наводять приклад — за даними американських експертів, із 24 лютого загинуло від 15 000 до 20 000 росіян за всіма трьома категоріями. У той же час міністр оборони Великої Британії Бен Воллес 29 червня заявив про 25 тисяч загиблих росіян. Військове керівництво України говорить про 40 тисяч осіб особового складу ЗС РФ.

Такий розкид цифр, вважають оглядачі, відбиває той факт, що оцінка втрат іншої країни неминуче пов'язана з припущеннями.

Три методи підрахунків втрат

"Це не точна наука. Деталі оцінки втрат, як правило, засекречені, але в розпорядженні аналітиків є кілька способів. Один із них — оцінювати російські втрати, використовуючи секретні розвіддані агентів усередині російського уряду або перехоплені повідомлення, в яких російські підрозділи описують свої втрати", — сказав один західний чиновник.

Однак є ймовірність, що такі дані будуть спотворені, оскільки президенту Путіну не повідомляють реальні цифри, щоб не давати реальної картини про хід провальної війни.

Інший варіант — спиратися на українські дані, хоча це стає складніше, коли більшість бойових дій ведеться із застосуванням артилерії, а не в ближньому бою піхоти.

Третій варіант полягає в тому, щоб робити підрахунки на основі знищеної військової техніки, спираючись на супутникові знімки та дані у соцмережах. Маючи в своєму розпорядженні інформацію про те, як і на скільки укомплектована та чи інша техніка російської армії можна зробити приблизний підрахунок.

Підрахунок поранених

Не менш важливо визначити кількість поранених, оскільки ефективність армії залежить не від того, скільки її солдат загине, а від того, скільки з них вибуло зі строю. Частково це можна зробити, спостерігаючи за польовими шпиталями, запасами крові й іншими показниками медичної діяльності.

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У разі підрахунків втрат росіян необхідно враховувати той чинник, що військова медицина ЗС РФ розвинена менше, ніж західні аналоги. Російські військові наголошують на відправленні поранених у тил для надання медичної допомоги. Це призводить до того, що через довгі черги евакуації, багато тяжко поранених помирають у дорозі.

Зрештою оглядачі, спираючись на дані американської та іспанської розвідки, роблять висновки, що з урахуванням усіх співвідношень приблизно 60 000 російських військових були виведені з поля бою, хоча деякі солдати, які отримали поранення поранені в лютому або березні, вже одужали і могли повернутися.

Нагадаємо, що за останні два тижні суттєво зросла кількість загиблих офіцерів Збройних сил РФ. Станом на 22 липня журналістам вдалося зібрати інформацію про 4 940 загиблих солдат та офіцерів, при цьому 80 із них були у званні полковників.