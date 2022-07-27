Неточная наука: британцы подсчитали, насколько велики потери РФ в войне с Украиной

Западные военные эксперты считают, что существуют три способа подсчетов потерь среди личного состава ВС РФ. Согласно сравнительному анализу различных источников, речь идет о потерях в 60 000 человек.

Официальные представители ЦРУ и МИ-6 говорят о том, что в Украине погибло около 15 000 российских военных. В то же время, согласно различным заявлениям американских, британских и украинских чиновников, цифры потерь российской армии в живой силе колеблются от 15 000 до 38 500 человек. Однако какие данные ближе всего приближены к действительности выяснить достаточно сложно. О методах подсчета потерь россиян в Украине пишет британское издание The Economist.

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В публикации отмечается, что количество потерь в войне определяется по трем категориям. Первая из них — убитые в бою, вторая — раненые в бою. Солдаты, которое попали в плен учитываются отдельно. Иногда военные эксперты в своих подсчетах указывают только потери среди военнослужащих РФ и не включают в их число пророссийских боевиков Донбасса. Но другие специалисты наоборот приводят общие цифры, включая не только военнослужащих различных родов войск, но и сотрудников спецслужб.

Журналисты приводят пример — согласно данным американских экспертов, с 24 февраля в общей сложности погибло от 15 000 до 20 000 россиян по всем трем категориям. В то же время министр обороны Великобритании Бен Уоллес 29 июня заявил о 25 000 погибших россиян. Военное руководство Украины говорит о 40 000 человек личного состава ВС РФ.

Такой разброс цифр, считают обозреватели, отражает тот факт, что оценка потерь другой страны неизбежно связана с догадками.

Три метода подсчетов потерь

"Это не точная наука. Детали оценки потерь, как правило, засекречены, но в распоряжении аналитиков есть несколько способов. Один из них — оценивать российские потери, используя секретные разведданные агентов внутри российского правительства или перехваченные сообщения, в которых российские подразделения описывают свои потери", — сказал один западный чиновник.

Однако есть вероятность, что такие данные будут искажен, поскольку президенту Путину не сообщают реальных цифр, чтобы не давать реальной картины о ходе провальной войны.

Другой вариант — опираться на украинские данные, хотя это становится сложнее, когда большая часть боевых действий ведется с применением артиллерии, а не в ближнем бою пехоты.

Третий вариант заключается в том, чтобы делать подсчеты на основе уничтоженной военной техники, опираясь на спутниковые снимки и данные в соцсетях. Располагая информацией о том, как и на сколько укомплектована та или иная техника российской армии можно произвести приблизительный подсчет.

Подсчет раненых

Не менее важно определить количество раненых, поскольку эффективность армии зависит не от того, сколько ее солдат погибнет, а от того, сколько из них выбыло из строя. Отчасти это можно сделать, наблюдая за полевыми госпиталями, запасами крови и другими показателями медицинской деятельности.

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В случае с подсчетами потерь россиян необходимо учитывать тот фактор, что военная медицина ВС РФ развита меньше, чем западные аналоги. Российские военные делают упор на отправку раненых в тыл для оказания медицинской помощи. Это приводит к тому, что из-за длинных очередей эвакуации, многие тяжело раненые умирают в дороге.

В итоге обозреватели, опираясь на данные американской и испанской разведки, приходят к выводам, что с учетом всех соотношений около 60 000 российских военных были выведены с поля боя, хотя некоторые солдаты, получившие ранения раненые в феврале или марте, уже выздоровели и могли вернуться.

Напомним, что за последние две недели существенно возросло количество погибших офицеров Вооруженных сил РФ. По состоянию на 22 июля журналистам удалось собрать информацию о 4940 погибших солдат и офицеров, при этом 80 из них были в звании полковников.