Ворог провалив наступ на чотирьох напрямках, — Генштаб

На кордоні з Білоруссю ситуація без змін, проте білоруські військові посилено патрулюють кордон.

ЗС РФ провалили штурм на чотирьох напрямках у Харківській та Донецькій областях, зазнали суттєвих втрат і відійшли. Обстріл мирних населених пунктів триває. Сьогодні було завдано ракетного удару по Одеській області. Про це та інші новини повідомили у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

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У Генеральному штабі ЗСУ зазначають, що на 158 добу війни з Росією ситуація складна, але контрольована.

На Волині та Поліссі без змін. Але білоруські військові посилено патрулюють кордон із Україною у Брестській та Гомельській областях.

На Сіверському напрямку зі ствольної та реактивної артилерії противник обстріляв населені пункти Гай та Сеньківка на Чернігівщині, а також три села на Сумщині. Було помічено БПЛА біля Залізного Мосту Чернігівської області.

На Харківському напрямку ворог намагався просунутися у напрямку Гусарівки, але отримав відсіч і відступив. Заради помсти обстріляв населені пункти зі ствольної та реактивної артилерії.

Також з артилерії було обстріляно низку населених пунктів на Слов'янському та на Краматорському напрямках.

Не вдалося ЗС РФ просунутися й у районі Серебрянки Донецької області. Там ворожі розвідники намагалися виявити позиції наших військових, задіяли навіть БПЛА, але мусили відступити.

За допомогою авіації російські військові намагалися закріпитися в районах Вершини, Соледара, Яковлівки та Покровського, але отримали відсіч, зазнали втрат і відступили. Не вдалося їм пройти і в районах Кам'янки та Пісків.

Ворог продовжує обстрілювати села Авдіївку, Новоселівку та Юріївку. І саме в районі Авдіївки ЗС РФ досягли часткового успіху, деталі якого в Генштабі не розголошують.

ЗСУ зафіксували переміщення окремих підрозділів російських військ зі Слов'янського на Запорізький напрямок.

На Південнобузькому напрямку ворог намагається утримати зайняті позиції, обстрілює наші війська та мирні населені пункти.

Військові російські кораблі у Чорному та Азовському морях продовжують блокувати цивільне судноплавство. Зараз там знаходяться чотири носії крилатих ракет морського базування.

Нагадаємо, сьогодні з території тимчасово окупованого Криму було обстріляно Одеську область. Причому вибух пролунав до того, як залунав сигнал повітряної тривоги.