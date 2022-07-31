Враг провалил наступление по четырем направлениям, — Генштаб

На границе с Беларусью ситуация без изменений, однако белорусские военные усиленно патрулируют границу.

ВС РФ провалили штурм на четырех направлениях в Харьковской и Донецкой областях, понесли существенные потери и отошли. Обстрелы мирных населенных пунктов продолжаются. Сегодня был нанесен ракетный удар по Одесской области. Об этом и других новостях сообщили в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

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В Генеральном штабе ВСУ отмечают, что на 158 сутки войны с Россией ситуация сложная, но контролируемая.

На Волыни и Полесье без изменений. Но белорусские военные усиленно патрулируют границу с Украиной в Брестской и Гомельской областях.

На Северском направлении из ствольной и реактивной артиллерии противник обстрелял населенные пункты Гай и Сеньковка в Черниговской области, а также три села в Сумской области. Был замечен БПЛА у Железного Моста Черниговской области.

На Харьковском направлении враг пытался продвинуться в направлении Гусаровки, но получил отпор и отступил. В отместку обстрелял населенные пункты из ствольной и реактивной артиллерии.

Также из артиллерии был обстрелян ряд населенных пунктов на Славянском и на Краматорском направлениях.

Не удалось ВС РФ продвинуться и в районе Серебрянки Донецкой области. Там вражеские разведчики пытались выявить позиции наших военных, задействовали даже БПЛА, но вынуждены были отступить.

С помощью авиации российские военные пытались закрепиться в районах Вершины, Соледара, Яковлевки и Покровского, но получили отпор, понесли потери и отступили. Не удалось им пройти и в районах Каменки и Песков

Враг продолжает обстреливать села Авдеевку, Новоселовку и Юрьевку. И именно в районе Авдеевки ВС РФ добились частичного успеха, детали которого в Генштабе не разглашают.

ВСУ зафиксировали перемещение отдельных подразделений российских войск из Славянского на Запорожское направление.

На Южнобужском направлении враг пытается удержать занятые позиции, обстреливает наши войска и мирные населенные пункты.

Военные российские корабли в Черном и Азовском морях продолжают блокировать гражданское судоходство. Сейчас там находятся четыре носителя крылатых ракет морского базирования.

Напомним, сегодня с территории временно оккупированного Крыма была обстреляна Одесская область. Причем взрыв прозвучал до того, как зазвучал сигнал воздушной тревоги.