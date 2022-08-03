Це явна брехня: Пентагон спростував слова Шойгу про знищення українських HIMARS

ЗСУ ефективно використовують кожну з надісланих їм РСЗВ, зазначили в Міноборони США.

Війська РФ не знищували реактивних систем залпового вогню HIMARS усупереч відповідним твердженням міністра оборони Росії Сергія Шойгу. Про це заявив виконувач обов'язків представника Міністерства оборони США Тодд Брессейл, повідомляє Reuters.

"Нам відомо про ці останні твердження міністра Шойгу, і вони знову явно помилкові", — представник Пентагону.

Водночас Брессейл наголосив, що Збройні сили України успішно використовують американські РСЗВ у ході повномасштабної війни проти РФ.

"Українці використовують із дивовижною точністю та ефективністю кожну з повністю врахованих високоточних ракетних систем", — додав Брессейл.

Журналісти зазначили, що РФ регулярно заявляє, що її Збройні сили знищили системи HIMARS, проте доказів цього держава-агресор не надає. Агентство додало, що, за словами Шойгу, Росія також знищила п'ять систем протикорабельних ракет Harpoon і 33 гаубиці M777. Достовірність тверджень міністра оборони РФ видання перевірити не змогло.

Нагадаємо, 2 серпня Шойгу провів селекторну нараду, в ході якої заявив, що війська РФ знищили 6 пускових установок і понад 200 ракет HIMARS.

Раніше Міністерство оборони Росії заявило, що Збройні сили РФ знищили заряджальну машину для HIMARS, якої насправді не існує. Для поповнення запасів цієї РСЗВ не передбачено наявність такої техніки, оскільки блок снарядів завантажується самою установкою, а підвезення блоку здійснюється за допомогою вантажівки.

Також нещодавно міністр оборони України Олексій Резніков повідомив про отримання державою чергової партії HIMARS із чотирьох машин. Так кількість американських РСЗВ на озброєнні ЗСУ досягла 16.