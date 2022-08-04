Спецслужби США здатні ліквідувати Путіна як голову "Аль-Каїди", — генерал-майор СБУ (відео)

Якщо спецслужби США детально вивчать графік і звички російського президента, а також підготують спецоперацію, вони зможуть ліквідувати Путіна, як зробили це з ватажком "Аль-Каїди".

Спецслужби США можуть ліквідувати президента РФ Володимира Путіна так само, як колись лідера терористів "Аль-Каїди". Про це заявив генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун в ефірі "Еспресо".

"Теоретично американські спецслужби здатні вчинити з Путіним так само, як із лідером "Аль-Каїди" Айманом аз-Завахірі", — сказав Ягун, відповідаючи на запитання ведучого.

Він також назвав фактори, які можуть перешкоджати цьому.

"Треба розуміти, що та система ППО, яка захищає Путіна, а також переносні ЗРК і система радарів — можуть пошкодити ліквідації цього терориста", — уточнив генерал-майор запасу.

Віктор Ягун також зазначив, що ліквідація лідера "Аль-Каїди" Аймана аз-Завахірі ретельно планувалась спецслужбами.

Так, вони вивчили графік ватажка терористів і дізналися про звички. Крім того, під час операції з ліквідації використовувалися ракети, які були оснащені не вибухівкою, а спеціальними лезами для вбивства Аймана аз-Завахірі.

Раніше ми інформували своїх читачів, що президент Росії Володимир Путін міг померти, а Кремль, замовчуючи інформацію від суспільства, використав на публіці двійників. Розвідники не заперечують, що оприлюднення даних про смерть Володимира Путіна може призвести до перевороту всередині країни та небажання російських військовослужбовців продовжувати повномасштабну війну в Україні.

Також Фокус писав, що в Україні активісти запустили продаж кришечок для соку у вигляді голови російського диктатора Володимира Путіна з діркою на лобі. Купити дизайнерську кришечку для пляшки можна за 370 гривень, які розробники ноу-хау передадуть на потреби 112-ї бригади територіальної оборони міста Києва.