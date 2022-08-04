Спецслужбы США способны ликвидировать Путина, как главу "Аль-Каиды", — генерал-майор СБУ (видео)

Если спецслужбы США детально изучат график и привычки российского президента, а также подготовят спецоперацию, — они смогут ликвидировать Путина, как сделали это с главарем "Аль-Каиды".

Спецслужбы США могут ликвидировать президента РФ Владимира Путина так же, как и когда-то лидера террористов "Аль-Каиды". Об этом заявил генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун в эфире "Эспрессо".

"Теоретически американские спецслужбы способны поступить с Путиным так же, как с лидером "Аль-Каиды" Айманом аз-Завахири", — сказал Ягун, отвечая на вопрос ведущего.

Он также назвал факторы, которые могут препятствовать этому.

"Надо понимать, что та система ПВО, которая защищает Путина, а также переносные ЗРК и система радаров — могут повредить ликвидации этого террориста", — уточнил генерал-майор запаса.

Виктор Ягун также отметил, что ликвидация лидера "Аль-Каиды" Аймана аз-Завахири тщательно планировалась спецслужбами.

Так, они изучили график главаря террористов и узнали о привычках. Кроме того во время операции по ликвидации использовались ракеты, которые были оснащены не взрывчаткой, а специальными лезвиями для убийства Аймана аз-Завахири.

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