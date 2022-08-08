Танк Arjun успішно провів випробування новою протитанковою керованою ракетою (відео)

Ракета уразила дві цілі на різних дистанціях. Розробники заявляють, що снаряд здатний уражати бронетехніку з динамічною системою захисту.

В Індії провели успішні випробування протитанкової ракети керованої за допомогою лазерного наведення. Про це повідомляє Army Recognition.

Міністерство оборони Індії відрапортувало про успішні вогневі випробування керованої протитанкової ракети. Випробування проводилися індійським ОБТ Arjun. Ракету розробила організація DRDO — аналог американської DARPA. Вони спеціалізуються на розробці нової зброї.

Тести проводилися на двох дистанціях — в обох випадках цілі були точно уражені ракетами. Системи телеметрії зафіксували задовільні льотно-технічні характеристики ракет. ПТРК з лазерним наведенням використовує тандемну осколково-фугасну кумулятивну боєголовку. Вона здатна уражати бронетехніку із динамічним захистом. Калібр ракети — 120 мм.

Секретар Міністерства оборони з досліджень та розробок і голова DRDO Сатіш Редді привітав команди, пов'язані з випробувальними стрільбами ПТРК з лазерним наведенням.

Танк Arjun — це індійський основний бойовий танк. Він був спроєктований у 1996 році, а надійшов на озброєння у 2004. Через 6 років був представлений досконаліший варіант танка Arjun MK2. Основне озброєння танка Arjun представлено 120-мм нарізною зброєю з покращеною системою віддачі. Він здатний вести стрільбу кількома типами боєприпасів:

бронебійні підкаліберні APFSDS;

осколково-фугасні снаряди HESH;

бронебійні підкаліберні APFSDS Mark 2 з новим стрижнем.

Нагадаємо, 2 серпня на індійському ТБ розпочали відлік до війни між США та Китаєм із прибуття Ненсі Пелосі на Тайвань.

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