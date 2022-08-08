Танк Arjun успешно провел испытание новой противотанковой управляемой ракетой (видео)

Ракета поразила две цели на различных дистанциях. Разработчики заявляют, что снаряд способен поражать бронетехнику с динамической системой защиты.

В Индии провели успешные испытания противотанковой ракеты управляемой при помощи лазерной наводки. Об этом сообщает Army Recognition.

Министерство обороны Индии отрапортовало об успешных огневых испытаниях управляемой противотанковой ракеты. Испытания проводились на индийском ОБТ Arjun. Ракету разработала организация DRDO — аналог американской DARPA. Они специализируются на разработке нового оружия.

Тесты проводились на двух дистанциях — в обоих случаях цели были точно поражены ракетами. Системы телеметрии зафиксировали удовлетворительные летно-технические характеристики ракет. ПТРК с лазерным наведением использует тандемную осколочно-фугасную кумулятивную боеголовку. Она способна поражать бронетехнику с динамической защитой. Калибр ракеты — 120 мм.

Секретарь Министерства обороны по исследованиям и разработкам и председатель DRDO Сатиш Редди поздравил команды, связанные с испытательными стрельбами ПТРК с лазерным наведением.

Танк Arjun — это индийский основной боевой танк. Он был спроектирован в 1996 году, а поступил на вооружение в 2004. Спустя 6 лет был представлен более совершенный вариант танка Arjun MK2. Основное вооружение танка Arjun представлено 120-мм нарезным орудием с улучшенной системой отдачи. Он способен вести стрельбу несколькими типами боеприпасов:

бронебойные подкалиберные APFSDS

осколочно-фугасные снаряды HESH

бронебойные подкалиберные APFSDS Mark 2 с новым стрежнем

Напомним, 2 августа на индийском ТВ начали отсчет до войны между США и Китаем из прибытия Нэнси Пелоси на Тайвань.

Ранее Фокус перевел статью о том, почему война в Украине ничему не учит индийский истеблишмент.