На индийском ТВ уже начали отсчет до войны между США и Китаем (видео)

Журналисты одного из индийских телеканалов ведут эфир под названием "War breaking" на фоне скорого прибытия самолета с Нэнси Пелоси в Тайвань.

В преддверии посадки самолета со спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайване на индийском телеканале TV9 Бхаратварш журналисты ведут эфир под названием "War breaking". Таким образом вещатель решил освещать конфликт между Соединенными Штатами и Китаем на фоне возможного визита американского политика на остров, который КНР считает своей территорией. Трансляция эфира велась в YouTube.

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На фрагменте эфира можно увидеть надписи "Китай против США, обратный отсчет" и "War breaking". Что пытались сказать индийские журналисты последним словосочетанием неясно, возможно имелось в виду выражение "War breaking out" ("Война начинается").

Отметим, что из официальных источников США и Китая никаких сообщений об объявлении сторонами войны на момент публикации не было. Тем временем самолет с Пелоси уже вошел в опознавательную зону противовоздушной обороны Тайваня, а Китай, по данным СМИ, закрыл воздушное пространство в направлении острова. В то же время известно, что борт председателя Палаты представителей Конгресса США летит в сопровождении американских истребителей.

Напомним, по данным СМИ, самолет с Пелоси должен приземлиться в аэропорту в Тайбэе в 17:30 по киевскому времени. Министерство иностранных дел Китая уже обвинило США в намеренной эскалации конфликта