На індійському ТБ уже розпочали відлік до війни між США та Китаєм (відео)

Журналісти одного з індійських телеканалів ведуть ефір під назвою "War breaking" на тлі швидкого прибуття літака з Ненсі Пелосі в Тайвань.

Напередодні посадки літака зі спікеркою Палати представників США Ненсі Пелосі в Тайвані на індійському телеканалі TV9 Бхаратварш журналісти ведуть ефір під назвою "War breaking". Так, мовник вирішив висвітлювати конфлікт між Сполученими Штатами та Китаєм на тлі можливого візиту американської політикині на острів, який КНР вважає своєю територією. Трансляція ефіру велася у YouTube.

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На фрагменті ефіру можна побачити написи "Китай проти США, зворотний відлік" і "War breaking". Що намагалися сказати індійські журналісти останнім словосполученням незрозуміло, можливо було на увазі вираз "War breaking out" ("Війна починається").

Зазначимо, що з офіційних джерел США та Китаю жодних повідомлень про оголошення сторонами війни на момент публікації не було. Тим часом літак із Пелосі вже увійшов до розпізнавальної зони протиповітряної оборони Тайваню, а Китай, за даними ЗМІ, закрив повітряний простір у напрямку острова. Водночас, відомо, що борт голови Палати представників Конгресу США летить у супроводі американських винищувачів.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, літак із Пелосі має приземлитися в аеропорту в Тайбеї о 17:30 за київським часом. Міністерство закордонних справ Китаю вже звинуватило США у навмисній ескалації конфлікту