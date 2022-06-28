Индия и ее связь с РФ. Почему война в Украине ничему не учит индийский истеблишмент
Правительство Индии отдало военным четкий приказ "изучить российское наступление на Украину и извлечь тактические уроки". Однако неясно, кому именно поручено это сделать и будет ли у них доступ к адекватным данным.
На сегодняшний день Индия сосредоточилась на преодолении последствий западных санкций и обеспечении работоспособности своих технических платформ российского происхождения. Кроме того, война заставила Индию активнее заниматься реформами своей оборонной сферы и дала западным странам усилить стратегическое взаимодействие с Дели. Но в более широком смысле мышление индийских военных остается неизменным. Похоже, что насущные проблемы и ограничения существующих институтов не позволят Индии соответствующим образом реформировать свою армию.
Фокус перевел новый текст Анит Мукерджи, посвященный Индии и ее реакции на российско-украинскую войну.
Вооруженные силы Индии: трудные времена
Индийские вооруженные силы переживают период существенных изменений, и это отводит урокам российско-украинской войны второстепенную роль. Главным вызовом для Индии является рост военной мощи Китая. До недавнего времени эта проблема оставалась несколько абстрактной, но вторжение китайских военных в регион Ладакх в 2020 году сделало ее гораздо более актуальной.
Сначала индийское правительство преуменьшило масштаб вторжения в дипломатических и внутриполитических целях, однако после гибели 20 индийских солдат эта проблема все же привлекла внимание всей страны. На фоне напряженного противостояния вдоль границы Индия ограничила деятельность китайских технологических компаний, а президент Индии в необычайно резких выражениях охарактеризовал действия Китая как "экспансионистский шаг".
Несмотря на проведение 15 раундов переговоров между военными, вдоль границы по-прежнему остается множество сил и техники. Эта напряженность еще больше ограничивает дипломатическую позицию Индии по отношению к Украине, поскольку значительная часть ее оружейных платформ поставляется из России.Важно
В то же время в военных кругах наблюдается волнение, в определенной степени, замешательство, ведь индийские вооруженные силы проводят самую крупную модернизацию после обретения независимости.
Все началось с несколько неожиданного решения премьер-министра Нарендры Моди в августе 2019 года учредить должность начальника обороны, наделенного прямым мандатом на создание объединенных штабов. Это вызвало бесконечные дискуссии насчет полномочий такого начальника по отношению к командующим, а также организационной структуры и ее взаимодействия с существующими формированиями.
Некоторые из этих реформаторских инициатив потребуют времени, а тем временем индийским военным пришлось иметь дело с тремя стратегическими потрясениями.
- Во-первых, вторжение китайцев в Ладакх поставило на паузу планы по реформированию Северного командования армии из-за опасений, что организационная перестройка может привести к дисбалансу сил.
- Во-вторых, падение Кабула создало ситуацию неопределенности, особенно в отношении повстанческого движения в Кашмире.
- Наконец, трагическая гибель первого начальника обороны страны, генерала Бипина Равата, в результате аварии вертолета в декабре 2021 года также замедлила реформы. Необъяснимо, но правительство до сих пор не назначило нового начальника, что вызывает вопросы о его приверженности реформам.
Таким образом, несмотря на все заверения, результаты реформ оборонной сферы далеко не однозначны. Военным попросту не до войны, идущей на другом континенте.
Зависимость армии Индии от российского оборудования
Война вызвала и более насущные трудности. В настоящее время индийские военные пытаются поддерживать в исправном состоянии произведенное в России оборудование в условиях дефицита поставок и западных санкций. Через несколько недель после начала войны правительство отложило проведение выставки Defense Expo, якобы из-за "логистических проблем, с которыми столкнулись участники".
Индийские ВВС отказались от участия в ранее запланированных многосторонних воздушных учениях в Великобритании и, что еще примечательнее, отложили свои показательные крупномасштабные трехгодичные воздушные учения с участием около 150 самолетов "в связи с текущей ситуацией". Это произошло на фоне сообщений о том, что ВВС сокращают количество учений и вылетов, чтобы сберечь ресурс своих самолетов. И эти меры предосторожности распространяются не только на платформы российского производства.
В первые несколько месяцев после начала войны военные также сократили вылеты своих американских вертолетов Chinook. Такие решения отражают не только беспокойство военных по поводу возможных западных санкций, но и их опасения насчет благонадежности Вашингтона.Важно
Зависимость Индии от российского оружия видна по ее осторожной дипломатической реакции на войну. Один независимый аналитик предполагает, что платформы российского происхождения составляют почти "85% основных индийских систем вооружения", хотя индийские официальные лица сообщают о 60-70%. Различия в методологии и интерпретации местного производства могут объяснить различия между цифрами, но они так или иначе свидетельствуют о высоком уровне зависимости.
В связи с введением западных санкций и растущими потерями российской техники Индия опасается и замедления некоторых программ вооружений. Например, есть сообщения о предполагаемых задержках в производстве танков Т-90 и автоматов АК-203, модернизации самолетов, поставках запчастей для подводных лодок и вертолетов.
В апреле индийское правительство отменило запланированное приобретение 48 вертолетов Ми-17, не забыв отбросить обвинения в покорности давлению Запада: мол, решение было "принято задолго до конфликта между Россией и Украиной". К тому же в мае Индия приостановила переговоры с Россией о приобретении 10 вертолетов с ранним предупреждением о ракетной атаке Ка-31 "из-за опасений по поводу способности Москвы выполнить заказы, а также из-за проблем, связанных с переводом платежей". Все эти события свидетельствуют о растущей обеспокоенности Индии не только насчет доступности и надежности российского оборудования, но и насчет его качества в свете санкций на электронные товары вроде компьютерные чипы.
Еще до текущего конфликта индийские оружейные закупки уже были заложниками сложного бракоразводного процесса между украинской и российской оборонной промышленностью. Оборонная промышленность Украины была построена во времена Советского Союза и после его распада продолжала поддерживать симбиотические отношения с российской. Поэтому получение запчастей для старых индийских платформ и даже приобретение новой техники зависело от обеих стран.
После аннексии Россией Крымского полуострова в 2014 году Индия ощутила негативные последствия этой созависимости и начала искать творческие решения, продолжая при этом взаимодействовать с обеими странами.
Еще в прошлом году крупнейшим участником выставки Aero India была Украина, у которой имелись большие планы по расширению оборонного сотрудничества с Дели. Война отложила на неопределенный срок запланированную модернизацию индийского военно-транспортного самолета Ан-32 и приобретение фрегатов класса Talwar, которые строятся в России, но оснащаются украинскими газотурбинными двигателями.
Положительные результаты: как Индия учится быть независимой
В течение последних нескольких месяцев индийское оборонное ведомство разбиралось с задержками и сложными финансовыми механизмами (главным образом изучая методы обмена рупий на рубли), а также обеспечивало поставку запчастей и техническое обслуживание. Российско-украинская война и борьба индийских военных за сохранение работоспособности российских платформ сделали попытки локализации еще более актуальными. Скорость и масштабы западных санкций, особенно финансовых и технологических, подстегнули интерес к достижению "технологической автономии".
Одним из главных последствий войны стало усиление поддержки правительственной инициативы Aatmanirbhar Bharat (Самодостаточная Индия). В рамках этой кампании, представленной в 2020 году, правительство Моди пытается стимулировать отечественное производство и снизить зависимость от иностранных товаров. В сфере обороны правительство предприняло несколько шагов, чтобы облегчить этот процесс.
- Во-первых, оно поощряет частный сектор, полагая, что такая конкуренция приведет к наращиванию потенциала, инновациям и освоению новых технологий.
- Во-вторых, предпринимаются шаги по улучшению организации бездействующей государственной оборонной промышленности. В первую очередь речь идет о реорганизации заводов по производству боеприпасов и более активном партнерство государственного и частного секторов.
- В-третьих, правительство включило в "список локализации" 310 оборонных товаров, начиная от легких танков и торпед до артиллерийских орудий и других сложных систем – это значит, что они больше не будут импортироваться. В-четвертых, государство упростило и поощряло экспорт различных видов систем вооружений, в результате чего за последние пять лет оборонный экспорт Индии вырос почти в шесть раз.
Желание Индии уменьшить зависимость от российских платформ также дает западным державам возможность справиться с давними проблемами, препятствующими более тесному сотрудничеству с Дели.
Ранее Запад, особенно Соединенные Штаты, неохотно делился технологиями. Как заметила Адити Малхотра в отличной статье о последствиях войны в Украине, "Запад вряд ли предоставит Индии передовые оборонные технологии, которые с готовностью предлагает Россия". Действительно, несмотря на всю шумиху вокруг американо-индийских отношений, "у двух стран нет ни одного проекта, который символизировал бы глубину их отношений в сфере обороны". Отчасти это структурный недостаток, поскольку американская оборонная промышленность включает очень мало примеров совместного производства оружейных платформ.
Чтобы эффективно сотрудничать с Индией в создании следующего поколения оружейных платформ, западные партнеры должны убедить Нью-Дели в том, что такие партнерские отношения будут надежными и долговременными.
К счастью, российско-украинская война заставила некоторые западные страны признать, что углубление оборонных и технологических связей с Индией имеет решающее значение для будущего мирового порядка. Однако смогут ли политики Индии и Запада реализовать общее видение, лишь предстоит выяснить. Франция и некоторые другие западные державы пошли дальше других, но взаимодействие с Индией все еще требует волевого решения.
Невыученные уроки чужих войн
Как и в большинстве вооруженных сил, в индийской армии нет специального учреждения, занимавшегося бы изучением оперативных уроков "чужих войн". По этой причине в стране нет институтов, занимающихся анализом таких войн и укомплектованных соответствующим персоналом. Несмотря на это, правительство Индии отдало военным четкий приказ "изучить российское наступление на Украину и извлечь тактические уроки". Однако неясно, кому именно поручено это сделать и будет ли у них доступ к адекватным данным для извлечения соответствующих уроков. Ситуация усугубляется постоянным и необъяснимым отсутствием начальника обороны. В результате объединенный штаб не обладает должным институциональным весом, что затрудняет проведение объективного анализа войны. Конечно, отдельные формирования и виды войск должны проводить и собственные исследования на различных уровнях, но их понимание ситуации, институциональная независимость и способность влиять на политику весьма ограничены. Неудивительно, если позже появятся истории о том, как каждое формирование извлекло из этой войны свои собственные "уроки", предпочтительные с институциональной точки зрения.
Тем не менее, индийские военные аналитики не сидели сложа руки. В основном они обсуждали широко известные факты об этой войне – значимость силы в международных отношениях, возвращение конвенциональных войн, значение логистики и командования на театре военных действий для проведения операций, недостатки призывной армии и ключевую роль беспилотников. Кроме того, многие писали о важности систем Starlink и доминировании в электромагнитном спектре. Однако практически не было дискуссий о том, что все это означает для нынешних институциональных структур и операционной среды индийских вооруженных сил.Важно
Такой анализ можно найти лишь у противоречивого генерал-лейтенанта Х. С. Панага, который в своей статье утверждает, что индийские вооруженные силы "приспособлены для войн ушедшей эпохи" и не имеют "технологического военного потенциала, чтобы победить Пакистан или избежать военного разгрома со стороны Китая". Далее он предостерегает насчет потенциальных недостатков опоры на собственные силы в стране с низким внутренним производственным потенциалом.
Несмотря на эти предупреждения, нет никаких свидетельств того, что индийские военные предприняли какие-либо существенные реформы или внедрили новые технологии. Это должно стать привлечь пристальное внимание старших военных офицеров, когда они будут осмысливать более общие уроки войны в Украине. Исходя из общедоступных источников, практически нет признаков, что война приведет к каким-либо существенным изменениям в военных структурах, доктринах или системе обучении Индии. Напротив, чтобы снизить расходы на оплату труда, индийские военные ввели противоречивую и широко критикуемую схему призыва на "временную службу", что равносильно призыву в армию. Это вызвало широкие протесты общественности. В результате война в Украине и вовсе отошла для высокопоставленных чиновников оборонного ведомства на второй план.
Военные всего мира внимательно наблюдают за войной в Украине, но некоторые из них поспешили сделать высокомерный вывод: им нечему учиться, потому что они другие. У зарубежных наблюдателей есть соблазн списать неудачи российских военных на недостаток профессионализма, а не на возросшую сложность ведения современной войны. В краткосрочной перспективе индийские военные сосредоточены на том, чтобы справиться с непосредственной дезорганизацией, вызванной текущим конфликтом. В средне- и долгосрочной перспективе они сосредоточены на локализации, включая изучение возможностей партнерства с западными странами. Пока ничто не указывает на то, что индийская армия учтет уроки текущей войны и приступит к оборонным реформам. К сожалению, для этого может потребоваться более серьезный кризис ближе к собственным границам.
Об авторе
Анит Мукерджи – доцент Школы международных исследований имени С. Раджаратнама при Наньянгском технологическом университете в Сингапуре.