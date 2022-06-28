Индия и ее связь с РФ. Почему война в Украине ничему не учит индийский истеблишмент

Правительство Индии отдало военным четкий приказ "изучить российское наступление на Украину и извлечь тактические уроки". Однако неясно, кому именно поручено это сделать и будет ли у них доступ к адекватным данным.

На сегодняшний день Индия сосредоточилась на преодолении последствий западных санкций и обеспечении работоспособности своих технических платформ российского происхождения. Кроме того, война заставила Индию активнее заниматься реформами своей оборонной сферы и дала западным странам усилить стратегическое взаимодействие с Дели. Но в более широком смысле мышление индийских военных остается неизменным. Похоже, что насущные проблемы и ограничения существующих институтов не позволят Индии соответствующим образом реформировать свою армию.

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Фокус перевел новый текст Анит Мукерджи, посвященный Индии и ее реакции на российско-украинскую войну.

Вооруженные силы Индии: трудные времена

Индийские вооруженные силы переживают период существенных изменений, и это отводит урокам российско-украинской войны второстепенную роль. Главным вызовом для Индии является рост военной мощи Китая. До недавнего времени эта проблема оставалась несколько абстрактной, но вторжение китайских военных в регион Ладакх в 2020 году сделало ее гораздо более актуальной.

Сначала индийское правительство преуменьшило масштаб вторжения в дипломатических и внутриполитических целях, однако после гибели 20 индийских солдат эта проблема все же привлекла внимание всей страны. На фоне напряженного противостояния вдоль границы Индия ограничила деятельность китайских технологических компаний, а президент Индии в необычайно резких выражениях охарактеризовал действия Китая как "экспансионистский шаг".

Несмотря на проведение 15 раундов переговоров между военными, вдоль границы по-прежнему остается множество сил и техники. Эта напряженность еще больше ограничивает дипломатическую позицию Индии по отношению к Украине, поскольку значительная часть ее оружейных платформ поставляется из России.

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В то же время в военных кругах наблюдается волнение, в определенной степени, замешательство, ведь индийские вооруженные силы проводят самую крупную модернизацию после обретения независимости.

Все началось с несколько неожиданного решения премьер-министра Нарендры Моди в августе 2019 года учредить должность начальника обороны, наделенного прямым мандатом на создание объединенных штабов. Это вызвало бесконечные дискуссии насчет полномочий такого начальника по отношению к командующим, а также организационной структуры и ее взаимодействия с существующими формированиями.

Некоторые из этих реформаторских инициатив потребуют времени, а тем временем индийским военным пришлось иметь дело с тремя стратегическими потрясениями.

Во-первых, вторжение китайцев в Ладакх поставило на паузу планы по реформированию Северного командования армии из-за опасений, что организационная перестройка может привести к дисбалансу сил.

Во-вторых, падение Кабула создало ситуацию неопределенности, особенно в отношении повстанческого движения в Кашмире.

Наконец, трагическая гибель первого начальника обороны страны, генерала Бипина Равата, в результате аварии вертолета в декабре 2021 года также замедлила реформы. Необъяснимо, но правительство до сих пор не назначило нового начальника, что вызывает вопросы о его приверженности реформам.

Таким образом, несмотря на все заверения, результаты реформ оборонной сферы далеко не однозначны. Военным попросту не до войны, идущей на другом континенте.

[ + – ] Сейчас индийские вооруженные силы проводят самую крупную модернизацию после обретения независимости Фото: PRO Defence Jammu

Зависимость армии Индии от российского оборудования

Война вызвала и более насущные трудности. В настоящее время индийские военные пытаются поддерживать в исправном состоянии произведенное в России оборудование в условиях дефицита поставок и западных санкций. Через несколько недель после начала войны правительство отложило проведение выставки Defense Expo, якобы из-за "логистических проблем, с которыми столкнулись участники".

Индийские ВВС отказались от участия в ранее запланированных многосторонних воздушных учениях в Великобритании и, что еще примечательнее, отложили свои показательные крупномасштабные трехгодичные воздушные учения с участием около 150 самолетов "в связи с текущей ситуацией". Это произошло на фоне сообщений о том, что ВВС сокращают количество учений и вылетов, чтобы сберечь ресурс своих самолетов. И эти меры предосторожности распространяются не только на платформы российского производства.

В первые несколько месяцев после начала войны военные также сократили вылеты своих американских вертолетов Chinook. Такие решения отражают не только беспокойство военных по поводу возможных западных санкций, но и их опасения насчет благонадежности Вашингтона.

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Зависимость Индии от российского оружия видна по ее осторожной дипломатической реакции на войну. Один независимый аналитик предполагает, что платформы российского происхождения составляют почти "85% основных индийских систем вооружения", хотя индийские официальные лица сообщают о 60-70%. Различия в методологии и интерпретации местного производства могут объяснить различия между цифрами, но они так или иначе свидетельствуют о высоком уровне зависимости.

В связи с введением западных санкций и растущими потерями российской техники Индия опасается и замедления некоторых программ вооружений. Например, есть сообщения о предполагаемых задержках в производстве танков Т-90 и автоматов АК-203, модернизации самолетов, поставках запчастей для подводных лодок и вертолетов.

В апреле индийское правительство отменило запланированное приобретение 48 вертолетов Ми-17, не забыв отбросить обвинения в покорности давлению Запада: мол, решение было "принято задолго до конфликта между Россией и Украиной". К тому же в мае Индия приостановила переговоры с Россией о приобретении 10 вертолетов с ранним предупреждением о ракетной атаке Ка-31 "из-за опасений по поводу способности Москвы выполнить заказы, а также из-за проблем, связанных с переводом платежей". Все эти события свидетельствуют о растущей обеспокоенности Индии не только насчет доступности и надежности российского оборудования, но и насчет его качества в свете санкций на электронные товары вроде компьютерные чипы.

Еще до текущего конфликта индийские оружейные закупки уже были заложниками сложного бракоразводного процесса между украинской и российской оборонной промышленностью. Оборонная промышленность Украины была построена во времена Советского Союза и после его распада продолжала поддерживать симбиотические отношения с российской. Поэтому получение запчастей для старых индийских платформ и даже приобретение новой техники зависело от обеих стран.

После аннексии Россией Крымского полуострова в 2014 году Индия ощутила негативные последствия этой созависимости и начала искать творческие решения, продолжая при этом взаимодействовать с обеими странами.

Еще в прошлом году крупнейшим участником выставки Aero India была Украина, у которой имелись большие планы по расширению оборонного сотрудничества с Дели. Война отложила на неопределенный срок запланированную модернизацию индийского военно-транспортного самолета Ан-32 и приобретение фрегатов класса Talwar, которые строятся в России, но оснащаются украинскими газотурбинными двигателями.

[ + – ] Платформы российского происхождения составляют почти "85% основных индийских систем вооружения", хотя индийские официальные лица сообщают о 60-70%

Положительные результаты: как Индия учится быть независимой

В течение последних нескольких месяцев индийское оборонное ведомство разбиралось с задержками и сложными финансовыми механизмами (главным образом изучая методы обмена рупий на рубли), а также обеспечивало поставку запчастей и техническое обслуживание. Российско-украинская война и борьба индийских военных за сохранение работоспособности российских платформ сделали попытки локализации еще более актуальными. Скорость и масштабы западных санкций, особенно финансовых и технологических, подстегнули интерес к достижению "технологической автономии".

Одним из главных последствий войны стало усиление поддержки правительственной инициативы Aatmanirbhar Bharat (Самодостаточная Индия). В рамках этой кампании, представленной в 2020 году, правительство Моди пытается стимулировать отечественное производство и снизить зависимость от иностранных товаров. В сфере обороны правительство предприняло несколько шагов, чтобы облегчить этот процесс.

Во-первых, оно поощряет частный сектор, полагая, что такая конкуренция приведет к наращиванию потенциала, инновациям и освоению новых технологий.

Во-вторых, предпринимаются шаги по улучшению организации бездействующей государственной оборонной промышленности. В первую очередь речь идет о реорганизации заводов по производству боеприпасов и более активном партнерство государственного и частного секторов.

В-третьих, правительство включило в "список локализации" 310 оборонных товаров, начиная от легких танков и торпед до артиллерийских орудий и других сложных систем – это значит, что они больше не будут импортироваться. В-четвертых, государство упростило и поощряло экспорт различных видов систем вооружений, в результате чего за последние пять лет оборонный экспорт Индии вырос почти в шесть раз.

Желание Индии уменьшить зависимость от российских платформ также дает западным державам возможность справиться с давними проблемами, препятствующими более тесному сотрудничеству с Дели.

Ранее Запад, особенно Соединенные Штаты, неохотно делился технологиями. Как заметила Адити Малхотра в отличной статье о последствиях войны в Украине, "Запад вряд ли предоставит Индии передовые оборонные технологии, которые с готовностью предлагает Россия". Действительно, несмотря на всю шумиху вокруг американо-индийских отношений, "у двух стран нет ни одного проекта, который символизировал бы глубину их отношений в сфере обороны". Отчасти это структурный недостаток, поскольку американская оборонная промышленность включает очень мало примеров совместного производства оружейных платформ.

Чтобы эффективно сотрудничать с Индией в создании следующего поколения оружейных платформ, западные партнеры должны убедить Нью-Дели в том, что такие партнерские отношения будут надежными и долговременными.

К счастью, российско-украинская война заставила некоторые западные страны признать, что углубление оборонных и технологических связей с Индией имеет решающее значение для будущего мирового порядка. Однако смогут ли политики Индии и Запада реализовать общее видение, лишь предстоит выяснить. Франция и некоторые другие западные державы пошли дальше других, но взаимодействие с Индией все еще требует волевого решения.

[ + – ] Чтобы эффективно сотрудничать с Индией в создании следующего поколения оружейных платформ, западные партнеры должны убедить Нью-Дели в том, что такие партнерские отношения будут надежными и долговременными

Невыученные уроки чужих войн

Как и в большинстве вооруженных сил, в индийской армии нет специального учреждения, занимавшегося бы изучением оперативных уроков "чужих войн". По этой причине в стране нет институтов, занимающихся анализом таких войн и укомплектованных соответствующим персоналом. Несмотря на это, правительство Индии отдало военным четкий приказ "изучить российское наступление на Украину и извлечь тактические уроки". Однако неясно, кому именно поручено это сделать и будет ли у них доступ к адекватным данным для извлечения соответствующих уроков. Ситуация усугубляется постоянным и необъяснимым отсутствием начальника обороны. В результате объединенный штаб не обладает должным институциональным весом, что затрудняет проведение объективного анализа войны. Конечно, отдельные формирования и виды войск должны проводить и собственные исследования на различных уровнях, но их понимание ситуации, институциональная независимость и способность влиять на политику весьма ограничены. Неудивительно, если позже появятся истории о том, как каждое формирование извлекло из этой войны свои собственные "уроки", предпочтительные с институциональной точки зрения.

Тем не менее, индийские военные аналитики не сидели сложа руки. В основном они обсуждали широко известные факты об этой войне – значимость силы в международных отношениях, возвращение конвенциональных войн, значение логистики и командования на театре военных действий для проведения операций, недостатки призывной армии и ключевую роль беспилотников. Кроме того, многие писали о важности систем Starlink и доминировании в электромагнитном спектре. Однако практически не было дискуссий о том, что все это означает для нынешних институциональных структур и операционной среды индийских вооруженных сил.

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Такой анализ можно найти лишь у противоречивого генерал-лейтенанта Х. С. Панага, который в своей статье утверждает, что индийские вооруженные силы "приспособлены для войн ушедшей эпохи" и не имеют "технологического военного потенциала, чтобы победить Пакистан или избежать военного разгрома со стороны Китая". Далее он предостерегает насчет потенциальных недостатков опоры на собственные силы в стране с низким внутренним производственным потенциалом.

Несмотря на эти предупреждения, нет никаких свидетельств того, что индийские военные предприняли какие-либо существенные реформы или внедрили новые технологии. Это должно стать привлечь пристальное внимание старших военных офицеров, когда они будут осмысливать более общие уроки войны в Украине. Исходя из общедоступных источников, практически нет признаков, что война приведет к каким-либо существенным изменениям в военных структурах, доктринах или системе обучении Индии. Напротив, чтобы снизить расходы на оплату труда, индийские военные ввели противоречивую и широко критикуемую схему призыва на "временную службу", что равносильно призыву в армию. Это вызвало широкие протесты общественности. В результате война в Украине и вовсе отошла для высокопоставленных чиновников оборонного ведомства на второй план.

[ + – ] Индийская армия на маневрах Фото: Fred W. Baker III

Военные всего мира внимательно наблюдают за войной в Украине, но некоторые из них поспешили сделать высокомерный вывод: им нечему учиться, потому что они другие. У зарубежных наблюдателей есть соблазн списать неудачи российских военных на недостаток профессионализма, а не на возросшую сложность ведения современной войны. В краткосрочной перспективе индийские военные сосредоточены на том, чтобы справиться с непосредственной дезорганизацией, вызванной текущим конфликтом. В средне- и долгосрочной перспективе они сосредоточены на локализации, включая изучение возможностей партнерства с западными странами. Пока ничто не указывает на то, что индийская армия учтет уроки текущей войны и приступит к оборонным реформам. К сожалению, для этого может потребоваться более серьезный кризис ближе к собственным границам.

Об авторе

Анит Мукерджи – доцент Школы международных исследований имени С. Раджаратнама при Наньянгском технологическом университете в Сингапуре.