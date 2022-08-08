Пропагандисти РФ допомогли Христо Грозеву знайти ката українського військового (відео)

З'ясувати особистість імовірного воєнного злочинця, якого підозрюють у тортурах та вбивстві українського військовополоненого, допоміг білий автомобіль із літерами Z, знятий російськими пропагандистами.

Керівник розслідувальної групи Bellingcat Христо Грозев розповів, як Bellingcat за знятими російськими пропагандистами кадрами ідентифікували військовослужбовця ЗС РФ, якого підозрюють у тортурах та вбивстві українського військовополоненого. Про це повідомляє НВ.

За словами Грозева, російські пропагандисти поставили за мету показати успіхи кадировського спецназу Ахмат. Щонайменше п'ять людей знімали розвідгрупу Кадирова під час захоплення заводу Азот, у Лисичанську, Сєвєродонецьку тощо.

Співробітники Bellingcat та інші OSINT-розслідувачі знайшли безліч якісних фото людини, схожої — за одягом та предметами на руках, — на того, чия особа була прихована на відеозаписі вбивства українського військового.

"Це була перша частина, яка дуже допомогла, тому що ми змогли звузити коло можливих підозрюваних злочинців до двох", — пояснив розслідувач.

Поруч із білим автомобілем, який видно за особами, які чинили злочини, знаходився лише один підозрюваний. На корпусі цієї машини була рукописна подвійна Z.

[ + – ] Автомобіль із Z-подібною свастикою.

"Не можна було подумати, що є така друга машина, тому що букву було намальовано з певними кутами", — зазначив Грозев. Цей автомобіль з'являвся в записах проросійського журналіста Патріка Ланкастера, знятих приблизно наприкінці червня.

"Ми побачили одного з цих чоловіків, які були з таким капелюхом, з такими речами на руках, буквально в цій машині — він брав пляшку води", — пояснив розслідувач, за словами якого, це стало ключовою знахідкою, без якої було б неможливо знайти підтвердження того, що відео підставне.

Грозев назвав це витратами війни нового світу, коли всі спроби односторонньої пропаганди зводяться нанівець, тому що залишаються сліди, за якими все ж таки можна встановити правду.

Раніше Фокус повідомляв, що Україна має намір розслідувати відео з тортурами військовополоненого ЗСУ.

Офіс генпрокурора України розпочав розслідування через опубліковані кадри, на яких окупанти кастрували полоненого бійця ЗСУ.