Пропагандисты РФ помогли Христо Грозеву найти палача украинского военного (видео)

Выяснить личность предполагаемого военного преступника, которого подозревают в пытках и убийстве украинского военнопленного, помог белый автомобиль с буквами Z, снятый российскими пропагандистами.

Руководитель расследовательской группы Bellingcat Христо Грозев рассказал, как Bellingcat по снятым российскими пропагандистами кадрам идентифицировали военнослужащего ВС РФ, которого подозревают в пытках и убийстве украинского военнопленного. Об этом сообщает НВ.

По словам Грозева, российские пропагандисты задались целью показать успехи кадыровского спецназа Ахмат. По меньшей мере пять человек снимали разведгруппу Кадырова при захвате завода Азот, в Лисичанске, Северодонецке и т.д..

Сотрудники Bellingcat и другие OSINT-расследователи нашли множество качественных фото человека, похожего — по одежде и предметам на руках, — на того, чье лицо было скрыто на видеозаписи убийства украинского военного.

"Это была первая часть, которая очень помогла, потому что мы смогли сузить круг возможных подозреваемых преступников до двух", — объяснил расследователь.

Рядом с белым автомобилем, который видно за лицами совершавших преступления, находился только один подозреваемый. На корпусе этой машины значилась рукописная двойная Z.

[ + – ] Автомобиль с Z-образной свастикой.

"Нельзя было подумать, что есть такая вторая машина, потому что буква была нарисована с определенными углами", — отметил Грозев. Этот автомобиль мелькал в записях пророссийского журналиста Патрика Ланкастера, снятых примерно в конце июня.

"Мы увидели одного из этих людей, которые были с такой шляпой, с такими вещами на руках, буквально в этой машине — он брал бутылку воды", — пояснил расследователь, по словам которого, это стало ключевой находкой, без которой было бы невозможно найти подтверждение тому, что видео подставное.

Грозев назвал это издержками войны нового мира, когда все попытки односторонней пропаганды сводятся на нет, потому что остаются следы, по которым все же возможно установить правду.

Ранее Фокус сообщал, что Украина намерена расследовать видео с пытками военнопленного ВСУ.

Офис генпрокурора Украины начал расследование из-за опубликованных кадров, на которых оккупанты кастрировали пленного бойца ВСУ.