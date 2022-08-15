Пряник замість батога: Ізраїль змінює підхід до сектору Гази

У Міноборони Ізраїлю ухвалили рішення збільшити можливості для робітників із сектору, наростити товарообіг і обсяги гуманітарної допомоги.

Міністерство оборони Ізраїлю змінює підхід до сектору Гази, змінюючи інструктаж серед військових. Про це повідомляє російськомовне ізраїльське видання NEWSru.co.il

14 серпня в Міноборони Ізраїлю провели інструктаж для військових щодо зміни ставлення до сектору Гази. Формально приводом для такого рішення стали підсумки операції "На світанку" та підписання угоди про припинення вогню з "Ісламським джихадом".

На умовах анонімності представник відомства повідомив, що під час інструктажу військовим повідомили про зміну тактики. Тепер Ізраїль збільшить допомогу місцевому населенню, щоб зменшити підтримку ХАМАС серед місцевого населення. Однією з головних змін є збільшення квоти на роботу в Ізраїлі для мешканців сектору Гази. Наразі дозвіл на роботу мають 14 тисяч осіб, цю кількість планують довести до 20 тисяч осіб. Також збільшаться обсяги гуманітарної допомоги, яку надають сектору. Збільшиться товарообіг між територіями.

Палестинські фермери зможуть отримувати добрива та воду для ведення сільськогосподарської діяльності. Наголошується, що найближчими днями командування Південного округу та координатор уряду на палестинських територіях мають надати міністрові Бені Ґанцу свою оцінку ситуації та становища.

Нагадаємо, 7 серпня Ізраїль заявив про згоду припинити удари по сектору Гази.

5 серпня Армія оборони Ізраїлю оголосила про початок військової операції "Світанок" проти терористів "Ісламського джихаду". Було завдано низки ударів по Газі з авіації. "Ісламський джихад" відповів ударами по території Ізраїлю, переважну частину яких перехопив "Залізний купол".