Пряник вместо кнута: Израиль меняет подход к сектору Газы

В Минобороны Израиля приняли решение увеличить возможности для рабочих из сектора, нарастить товарооборот и объемы гуманитарной помощи.

Министерство обороны Израиля меняет подход к сектору Газы, меняя инструктаж среди военных. Об этом сообщает русскоязычное израильское издание NEWSru.co.il

14 августа в Минобороны Израиля провели инструктаж для военных о смене отношения к сектору Газы. Формально поводом для такого решения стали итоги операции "На заре" и подписание соглашения о прекращении огня с "Исламским джихадом".

На условиях анонимности представитель ведомства сообщил изданию, что в ходе инструктажа военным было сообщено о смене тактики. Теперь Израиль увеличит помощь местному населению, чтобы уменьшить поддержку ХАМАСа среди местного населения. Одно из главных изменений — увеличение квоты на работу в Израиле для жителей сектора Газы. На данный момент разрешение на работу имеют 14 тысяч человек, это количество планируют довести до 20 тысяч человек. Также увеличатся объемы гуманитарной помощи, оказываемая секторы. Увеличится товарооборот между территориями.

Палестинские фермеры смогут получать удобрение и воду для ведения сельскохозяйственной деятельности. Подчеркивается, что в ближайшие дни командование Южного округа и координатор правительства на палестинских территориях должны будут предоставить министру Бени Ганцу свою оценку ситуации и положения.

Напомним, 7 августа Израиль заявил о согласии прекратить удары по сектору Газа.

5 августа Армия обороны Израиля объявила о начале военной операции "Рассвет" против террористов "Исламского джихада". Были нанесены ряд ударов по Газе из авиации. "Исламский джихад" ответил ударами по территории Израиля, подавляющую часть которых были перехвачены "Железным куполом".