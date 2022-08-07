Израиль согласился прекратить огонь по сектору Газа, палестинцы молчат, – СМИ

Египетские посредники предложили заключить перемирие вечером 7 августа. Израильские журналисты пишут об отказе боевиков "Исламского джихада" от такой инициативы.

Израиль согласился на предложение Египта о прекращении огня в секторе Газа по гуманитарным соображениям. Об этом сообщил источник агентства Reuters в египетской службе безопасности.

Египетские посредники предложили перемирие в Газе, которое вступит в силу в 22:00 по местному времени. Каир все еще ожидает согласие палестинцев, отметили собеседники.

Ожидается, что Египет объявит о прекращении огня между Израилем и палестинской группировкой "Исламский джихад" в 20:00, сообщила израильская газета The Times of Israel.

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Посредники в Каире предлагали 2 временных интервала для прекращения огня – в 6:00 утра 8 августа или в 3:00 во вторник, 9 августа.

Перемирие между Израилем и боевиками "Исламского джихада" – что говорят палестинцы

Израильский сайт Walla пишет, что боевики "Исламского джихада" не приняли предложение Египта о мире.

Палестинские источники подтвердили, что Каир представил предложение о прекращении огня в Газе, которое должно начаться вечером 8 августа, сообщил телеканал Al Arabiya.

"Египет ведет переговоры с израильской и палестинской сторонами о гуманитарном перемирии в секторе Газа. Каир потребовал от всех сторон проявления сдержанности, чтобы дела не ухудшились", – сказал один из источников телеканала.

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Арабский телеканал Al Jazeera сообщил, что контакты посредников по поводу гуманитарного перемирия в Газе не дали результатов, разговоры о нем закончились 7 автуста на рассвете.

Напомним, что 5 августа Армия обороны Израиля объявила о начале военной операции "На заре" против террористов "Исламского джихада". ЦАХАЛ нанес удар по Газе боевыми самолетами, погиб командир бригады "Аль-Кудс" Тайсир аль-Джабари.

Вечером в тот же день "Исламский джихад" выпустил ракеты по территории Израиля, системы ПРО "Железный купол" перехватили ракеты над Ашдодом.

Фокус ранее писал об угрозе Израиля осуществить ракетный удар по Ирану, если Тегеран не свернет ядерную программу.